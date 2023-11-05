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112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü Mustafa G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Samet S. araçta sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif raylı sistem hattı Bursaray 'ın duvarına çarpan otomobil deki iki kişi yaralandı.

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