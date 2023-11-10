İstanbul'un dört bir yanında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Kentin en işlek caddeleri, köprü ve meydanlarında hayat, Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla 1 dakikalığına durdu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul'un cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. Köprü üzerinde ilerleyen veya köprü girişinde olan araçlardan bazıları sirenlere kornalarıyla eşlik etti. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saatte durdurdukları araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu.

Toplu ulaşım araçları saat 09.05'te hareket etmedi

Kentte hizmet veren metro ile metrobüs hattındaki araçlar, Ata'ya duyulan saygının işareti olarak saatler 09.05'i gösterdiğinde hareket etmedi. Toplu ulaşım araçları ve duraklarındaki yolcular da 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

İstanbul Havalimanı'nda saat 09.05'te Türkçe ve İngilizce anonslar yapılarak sirenler çaldı. Havalimanı yolcuları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 85. ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulunarak andı.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali İlker Haktankaçmaz, İGA yönetici ve çalışanlarının da katıldığı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki devasa Türk bayrağı yarıya indirildi

Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ndeki devasa Türk bayrağının yarıya indirildi.

Bazı vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05 öncesi arabalarını sağ şeride park ederek, saygı duruşunda bulundu.

Ata'nın hayata gözlerini yumduğu saatte, Edirnekapı Metrobüs Durağı'ndaki üst geçitte her yaştan vatandaş saygı duruşuna katıldı.

Bazı vatandaşlar, saat 09.05'te İstanbul'da hayatın durduğu anı telefonlarıyla kayıt altına aldı.

İzmir

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

Kent genelinde sirenlerin çalındığı saygı duruşuna denizdeki tekneler, yollardaki araçlar da kornalarıyla eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve gönderdeki Türk bayraklarının yarıya indirilmesinin ardından tamamlandı.

İzmirliler, Konak Meydanı’nda "7’den 77’ye İzindeyiz" kareografisi oluşturdu.

Uşak

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde, Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Törene katılanlar ve vatandaşlar saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunup, gönderdeki Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından tören tamamlandı.

Törene, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile protokol üyeleri katıldı.

Manisa

Manisa’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşu başladı. 2 dakika süren saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Ünlü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'ün de aralarında olduğu protokol üyeleri katıldı.

Meydandaki törenin ardından protokol üyelerinin katılımıyla Fatih Sergi Salonu'ndaki "Ata'mın izinde 100. yıl" konulu resim sergisi açıldı.

Aydın

Valilik önünde düzenlenen törende Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Sirenlerin çalınmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Atatürk'ün kendi sesinden 10. yıl nutku dinletildi.

Programa CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile protokol üyeleri katıldı.

Buradaki törenin ardından katılımcılar, Kültür Merkezi'nde Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Ulu çınar ulu önder" isimli oratoryo gösterisini izledi.

Denizli

Pamukkale Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin de aralarında olduğu protokol üyeleri katıldı.

Protokol üyeleri ile vatandaşlar saatler 09.05'e geldiğinde saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunup, gönderdeki Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından tören sona erdi.

Edirne

Edirne'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Recep Gürkan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri anıta çelenk sundu.

Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yollardaki trafik akışı durdu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri daha sonra Edirne Belediye binasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyaretinde kaldığı ve günümüzde müze olarak kullanılan Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

Vali Sezer, Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirterek şeref defterini imzaladı.

Anma törenine CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde de anma programı düzenlendi. Rektör yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Dr. Metin Aydoğdu anıta çelenk sundu. Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Üniversite öğrencilerinin şiir okuduğu törende, Dr. Öğretim Üyesi Yücel Atila Şehirli de bir konuşma gerçekleştirdi.

Kırklareli

Kırklareli'de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile siyasi parti, sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı.

Tören Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki programda öğrenciler gösteri sundu.

Tekirdağ

Tarihi Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğuru ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar ile araçlarından inen bazı sürücüler saygı duruşuna katıldı.

Programda, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, protokol üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

Anma töreni Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Sakarya

Sakarya Valiliği binası önünde düzenlenen törende Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Kent meydanında da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, trafikte ilerleyen sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna eşlik etti.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği binası önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde yapılan saygı duruşuna araçlarından inen vatandaşlar da katıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan madenciler de Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te merasim düzenledi.

Anma programı Devlet Sanat Galerisi'ndeki resim sergisinin açılışıyla devam etti.

Bolu

Bolu'da Anıtpark'taki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende çelenk sunuldu, sirenlerin çalmaya başlamasıyla saygı duruşuna geçildi.

Sürücüler ile ev ve iş yerlerindeki vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak seremoniye eşlik etti.

Düzce

Düzce'de Anıt Park Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törene, Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkan Yardımcı Hüdaver Gösterişli, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi sirenler eşliğinde saygı duruşu yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende öğrenciler şiirler okudu.

Karabük

Karabük Yenişehir'de düzenlenen törende, Vali Mustafa Yavuz ve Belediye Başkanı Rafet Vergili Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katıldığı program, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle sürdü.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kent meydanında Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, diğer kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Yürüyüş Yolu'nda trafikte ilerleyen sürücüler araçlarından indi, yürüyüş yapanlar ve çevredeki esnaf da duruşa eşlik etti. Gebze ilçesindeki kent meydanında da tören yapıldı.

Bartın

Bartın Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Kent merkezindeki kapalı pazar yerinde de sebze satışı yapan kadınlar ile vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören alanında bulunanlar ile çevredeki vatandaşlar saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle beraber saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından protokol, alandaki Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Atatürk'ün 3 boyutlu gösterisini izledi.

Şanlıurfa

Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen anma töreninde, Şanlıurfa Vali Vekili Erinç Demir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Demir ve berberindekiler, şehitlikte dua etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Törene, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kahramanmaraş

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vatandaşlar ve öğrencilerin de katıldığı törende, sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile siyasi parti temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Malatya

Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende, Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören alanında bulunanlar ile çevredeki vatandaşlar saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yazıcı, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yazıcı ve kent protokolü, Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki anma programına katıldı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği bahçesindeki anma töreninde Vali Osman Varol ile Belediye Başkan Vekili Abuzer Çelik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve gönderdeki Türk bayraklarının yarıya indirilmesinin ardından tamamlandı.

Kilis

Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde, Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, gönderdeki Türk bayraklarının yarıya indirilmesinin ardından tamamlandı.

Adana

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören alanının yakınındaki vatandaşlar da aynı saatte saygı duruşunda bulundu.

Mersin

Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Bazı vatandaşlar da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ü anma programları, Mersin Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

Hatay

Hatay'da Cumhuriyet Alanı’ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende Vali Masatlı, anıt şeref defterini imzaladı.

Program, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten'in anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

Saygı duruşu sırasında anıt çevresindeki vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.

Kadirli ilçesinde de Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve belediye personeli, ellerinde Atatürk posteriyle Atatürk Caddesi boyunca saygı yürüyüşü yaptı.

Bursa

Bursa'da, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile siyasi partilerin temsilcileri anıta çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

Kentte adeta hayatın durduğu 2 dakikalık saygı duruşu sırasında vatandaşlar bulundukları yerlerde anmaya katıldı.

Eskişehir

Valilik Meydanı'ndaki törene, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku dinlendi.

Balıkesir

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Anıta çelenklerin sunumunun ardından saat 09.05'yi gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada araçlarından inen vatandaşlar da kornalarını çalarak eşlik etti.

Çanakkale

Çanakkale Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk Anıtı'nın yanında meşaleler yakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

Etkinlikte, siyasi partilerin başkanları, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Kütahya

Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende, Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Alim Işık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kentte saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Yalova

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sonrası, Kent Müzesi'nde Atatürk'ün fotoğraflarının da yer aldığı "Yas Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Program, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle sona erdi.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Şefik Aygöl ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

Daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi tarafından hazırlanan programda, şiirlerin okunması, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisinin ardından "Son yolculuk" konulu sinevizyon gösterisi ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle sona erdi.