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İlk 11'de yer almayan iki oyuncu, mücadelenin 68. dakikasında oyuna dahil oldu.

RAMS Başakşehir'in yeni transferleri Emmanuel Dennis ve Leo Dubois, turuncu-lacivertli takımla ilk maçlarına İstanbulspor karşısında çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın bu sezon ligdeki ilk gollerini 52. dakikada Dimitrios Pelkas ve 90. dakikada Joao Figueiredo attı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren maçta RAMS Başakşehir , Pelkas ve Figueiredo'nun golleriyle İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

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