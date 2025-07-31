Sergiledikleri performans dolayısıyla oyuncularını tebrik eden Çağdaş Atan, "İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda basit oynamayı bıraktık. Daha üretken olabilirdik. Maçları daha yüksek tempoda bitirebilirsek bizim için harika bir durum oluşur. Bu oyunda ciddiyetsizliğe hiç yer yok. Mükemmele yakın oyunla ilk yarıda maçı kopardık. Geçmemiz gereken bir turdu." ifadelerini kullandı.

Üçüncü eleme turunda karşılaşacakları Norveç temsilcisi Viking'in kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan 45 yaşındaki teknik adam, "Viking, ritmini yakalamış ve liginde lider. Genç ve dinamik bir ekiple oynayacağız. İkinci eleme turunda aldıkları skorlar ve attıkları goller, onlara yüksek öz güven sağladı. İç saha maçlarını sentetik zeminde oynuyorlar. Buna adapte olacağız. Sentetik sahada kaç antrenmanın bizi oraya götüreceğini tartışacağız. Akademimizde sentetik sahamız var. Sentetik sahada yeterli antrenman yaparak adaptasyon aşamasını geçmek istiyoruz. Orada iyi bir skor alıp rövanşa avantajlı gelmek istiyoruz." diye konuştu.

"Biraz hileli bir oyun oynayacağız"

Çağdaş Atan, Viking ile sentetik sahada yapacakları ilk maçta kendi oyunlarını oynadıkları takdirde yanılgıya düşeceklerini kaydetti.

Viking'in genç, mücadele eden ve oyunu hızlandıran bir takım olduğunun altını çizen Atan, "Her doğru her yerde geçerli olmuyor. Biraz hileli bir oyun oynayacağız. Viking, ritmini bulmuş bir takım ve sentetik sahada oynuyor. Bu şartlar bizim aleyhimize. Don Kişotluk yapıp 'Kendi oyunumuzu oynayacağız' dediğimiz anda yanılgıya düşeriz. Maçlarını canlı izledik. Doğru oyunu ve oyuncuları bulmak zorundayız. Doğru analizle turu oradan buraya getirmemiz gerekiyor. Negatif şartları pozitife çevirmemiz lazım. Çok zor bir eşleşme." şeklinde görüş belirtti.

Cherno More Teknik Direktörü Ilian Iliev ise "Kurada karşımıza en güçlü takım çıktı. Elimizden geleni yaptık. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. Maçı da ilk devrede kaybettik." ifadelerini kullandı.