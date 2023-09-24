Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Erenköy açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-16", düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenliyi durdurdu. Suriye uyruklu 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu "TCSG-16" ile Kumkale Limanı'na getirildi.
Yelkenli teknenin kaptanı C.B, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirlenen C.B, jandarma nezaretinde sağlık ekiplerince sedyeyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayda kullanılan yelkenli tekneye el konularak yediemine teslim edilirken, düzensiz göçmenler de Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
AA