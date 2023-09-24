Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayda kullanılan yelkenli tekneye el konularak yediemine teslim edilirken, düzensiz göçmenler de Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi sakinleri saldırgan sahipsiz köpekler için çözüm bekliyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi sakinleri saldırgan sahipsiz köpekler için çözüm bekliyor

Yelkenli teknenin kaptanı C.B, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirlenen C.B, jandarma nezaretinde sağlık ekiplerince sedyeyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-16", düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenliyi durdurdu. Suriye uyruklu 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu "TCSG-16" ile Kumkale Limanı'na getirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Erenköy açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmen lerin olduğunu belirledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.