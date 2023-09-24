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Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 39 yaşındaki Söylemez, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Söylemez, 27 Ağustos Pazar günü elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, İlhami Ertem Caddesi'nde, bir taksinin sürücüsü tarafından açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

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Ekim ayındaki Belediye Meclisi toplantısında, Söylemez'in adının sokağa verilmesi için önerge sunacağını belirten Gürkan, "Sevgili Berk'in isminin yaşatılmasını sağlayacağız. Belediye Meclisimizden bu karar oy birliğiyle geçecektir. Mekanı cennet olsun sevgili Berk'in." dedi.

EDİRNE AA- Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Söylemez'e Allah'tan rahmet, ailesi ve basın camiasına başsağlığı diledi.

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