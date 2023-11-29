Çanakkale

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığında, "Nusret-2023 Davet Tatbikatı" kapsamında savunma sanayi firmalarınca mayın harbi silah ve sistemleri sergisi açıldı.

Saros Körfezi'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde, NATO ve Türkiye'den Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birlikler, dost ve müttefik ülkelerden EOD timleri ile gözlemcilerin katılımıyla devam eden "Nusret-2023 Davet Tatbikatı" çerçevesinde savunma sanayi firmalarının açtığı sergide, mayın harbi silah ve sistemleri tanıtıldı.

Sergide, yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma silahları ile mayın arama, tarama ve imha ekipmanlarının portatifleri hakkında firma yetkilileri tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Sefine Tersanesi Askeri Projeler Kıdemli Teknik Satın Alma Mühendisi Burak Kolsuz, serginin en dikkati çeken prototiplerinden insansız su üstü aracı "MARLIN" hakkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "MARLIN"ın gelecek aylarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini söyledi.

Kolsuz, "MARLIN" deniz aracının, son kullanıcının isteği doğrultusunda su üstü, deniz altı savunma, mayın ve hava savunma harbi imkanlarına sahip şekilde geliştirildiğini aktararak, "Son kullanıcının isteği doğrultusunda modüler olarak sistem, cihaz üzerine konuşlandırılıp teslim edilecektir. Geminin uzunluğu 12 metre, ağırlığı 25 ton, maksimum sürati 30 knot, ekonomik sürati 20 knottır. Yaklaşık 3 ayda inşa edebilme imkanına sahibiz." dedi.