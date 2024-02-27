Martı, "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" için 376 bin dilekçeyi İBB'ye teslim etti Martı, "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" için 376 bin dilekçeyi İBB'ye teslim etti
Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Biga ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA