Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekiplerin kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu evde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evreşe beldesinde, Abbas Çiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.