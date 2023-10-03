Evreşe beldesinde, Abbas Çiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu evde hasar oluştu.
AA
Evreşe beldesinde, Abbas Çiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu evde hasar oluştu.
AA
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