Ormanlarıyla öne çıkan Kastamonu sonbahar renklerine bürünmeye başladı Ormanlarıyla öne çıkan Kastamonu sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Evreşe beldesinde, Abbas Çiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu evde hasar oluştu.

AA