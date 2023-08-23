Çankırı'da hasadına başlanan kavun, üreticisini memnun ediyor.

Türkiye'nin önde gelen kavun üretim merkezleri arasında bulunan Kızılırmak ilçesinde yaklaşık 30 bin dekar alanda, on dilim ve Kırkağaç cinsi kavun yetiştiriliyor.

İlçede geçen sezon yaklaşık 105 bin ton olan rekoltenin, bu sezon 120 bin tona ulaşması bekleniyor.

Kızılırmak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serhat Kantar, ilçede yoğun olarak çeltik, kavun ve biber üretildiğini söyledi.

Yılda 120 bin tona yakın kavun üreten bir ilçe olduklarına işaret eden Kantar, "Bölgemize Kırıkkale, Ankara, Çorum, Kastamonu illerinden tüccarlar gelip kavunları satın alıyor. Bölgemizde yetiştirilen iki kavun türü var, ağırlıklı olarak on dilim, biraz da Kırkağaç türü yetiştiriliyor. Bölgemizin kavunu toprağından, sulamasından ve çiftçilerimizin özel ilgisinden dolayı aşırı lezzetli ve güzel." dedi.

Sıcak hava ve yeterli sulama kavunda lezzeti artırıyor

Çankırı'da yetiştirilen kavunun tüketim süresinin uzun olduğunun altını çizen Kantar, şöyle devam etti

"İl genelinde yaklaşık 60 bin dönüm civarında kavun yetiştirilmekte. Hasadımız Ağustos'un 1'i itibarıyla başladı, yaklaşık bir ay daha sürecek, yani eylülün ortasına kadar sürer. Günlük geldikçe olgunlaşan kavunlar toplanıyor, pazara gidip satılıyor, sonra tekrar toplanıyor. Küçük kavunlar tarlada bırakılıyor, olgunlaştıkça toplanıyor. Geçen sene verimimiz dekardan 3,5 ton civarındaydı, bu sene 4 ton civarında. İklim sıcak gittikçe bitki sıcağı seviyor ve güzel gelişiyor. Özellikle sulu alanlarda iklimin sıcak gitmesinin kavunun gelişimine de güzel bir etkisi oluyor. Aynı zamanda lezzeti ve aroması da artıyor."

"Bu sene verimimiz de güzel"

On beş yıldır kavun üretimi yaptığını belirten Emrullah Yılmaz da bu sene kavunun veriminden memnun olduklarını aktardı.

Yılmaz, "Kızılırmak'ta yetiştirilen kavunun lezzeti harikadır. Bu sene verimimiz de güzel. Ben 25 dönüm kavun ekiyorum yaklaşık 100 ton kavun bekliyoruz." diye konuştu.

Hakan Yıldırım ise Çankırı'da yetiştirilen kavunların çok lezzetli ve dayanıklı olduğunu ifade etti.

Ürettiği kavunları Türkiye'nin birçok şehrine gönderdiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ordu, Trabzon, Samsun, Kırıkkale, Ankara her yere gönderiyoruz. Elimizden geldiğince Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bizim kavunumuz dayanıklı, sağlam. Bal gibidir, tadından yenmez. Isırdığında su gibi akar. Toprağından, hava şartlarından ikliminde kaynaklanıyor. Herkesi Kızılırmak kavununu yemeye bekleriz."

Bektaş Hayta da 120 dönüm alana kavun ektiğini, bu yıl verimin de çok güzel olduğunu aktardı.

Ürettiği kavunları ilçe merkezindeki kavun pazarında sattığını anlatan Hayta, "Kızılırmak kavununun özelliği, bizim İç Anadolu Bölgesi kuru sıcaklığıyla meşhur. Toprak bütün tadını kavuna aktarıyor. Bu yıl her yıla göre verim ve tat olarak daha mükemmel." diye konuştu.

AA