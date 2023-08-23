Haber: Mert Osman Erman

Çöken kripto para borsası FTX'in kurucusu olan Bankman-Fried, istediği vegan diyetini sağlamayan hapishanede tutuluyor.

Geçen yıl, Bay Bankman-Fried FTX'in çöküşünün ardından dolandırıcılık suçlamasıyla suçlanmıştı.

Salı günü New York'taki mahkeme duruşmasında Bay Bankman-Fried, yeni bir iddianamede yer alan yedi suçlamaya karşı masum olduğunu belirtti.

Eski takma adıyla "Kripto Kralı" olarak anılan Bay Bankman-Fried, bacak kelepçeleri ve bej renkli bir hapishane üniforması giyerek mahkemeye getirildi.

Bu, ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan'ın en az iki kez tanıkları etkilediğini bulduktan sonra 11 Ağustos'ta kefaletinin kaldırıldığı tarihten bu yana ilk görünüşüydü.

Eski milyarder Bankman-Fried'in avukatı Mark Cohen, Brooklyn'deki Metropolitan Tutukevi'nde yetersiz yiyecek eksikliğinin müvekkilinin Ekim ayında başlayacak olan duruşması için hazırlık yapma yeteneğini engellediğini belirtti.

Bay Cohen ayrıca Bay Bankman-Fried'in dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ilacı olan Adderall'i alamadığını ve depresyonu tedavi etmek için kullandığı Emsam ilacının azalmakta olduğunu söyledi.

Hakim Sarah Netburn, hapishanenin vejetaryen yiyecek sunup sunmadığından emin olmadığını, ancak vegan yiyecek sunup sunmadığından emin olmadığını belirterek ABD Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Bürosu'ndan bu konudaki sorunları ele almasını isteyeceğini belirtti.

Mahkeme Hakimi Netburn, tesisin "uygun" sağlık hizmetine, ilaca ve sıcak yemeklere erişimi olan mahkumlar için hizmet sunduğunu belirtti.

Yeni iddianame, Bay Bankman-Fried'i FTX'in Kasım 2022'deki çöküşüyle ilgili olarak yedi suçlamanın yanı sıra dolandırıcılık ve komplo suçlamalarıyla suçluyor.

Ancak artık ona ABD kampanya finans yasalarını ihlal etmeye komplo kurma suçlaması yöneltilmiyor.

Bay Bankman-Fried, FTX'in yetersiz risk yönetimine sahip olduğunu kabul etmiş ancak fonları çalmadığını inkar etmiştir.

FTX, bir zamanlar dünyanın ikinci en büyük kripto para borsasıydı ve 32 milyar dolar değerindeydi.

11 Kasım'da iflas koruma başvurusunda bulundu ve bu, kripto para piyasasında şok etkisi yarattı.