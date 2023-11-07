Palut, Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının ilk yarıda istediği oyunu sahaya yansıttığını belirtti.

İkinci yarının başlarında oyuna iyi başladıklarını anlatan Palut, şöyle konuştu:

"Son 20 dakika beklediğim enerji sahada yoktu, eksiğimiz buydu. Maç kontrolümüzde geçerken bugün çok talihsiz bir pozisyon, çok pahalı bir öğrenme oldu bizim için. Görmediğimiz çok değişik bir penaltı, bunu maç boyunca kurtarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Çalışmaya devam edeceğiz."