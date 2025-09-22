Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçenin depremlerden her yönüyle etkilendiğini söyledi.

Depremin hemen ardından devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Pelvan, şunları kaydetti:

"Geller Tepesi mevkisinde 922 konutun yanı sıra 4 ticaret merkezi, 1 cami ve 16 derslikli bir lise inşa ediyoruz. Konutlarımız yüzde 90 seviyesine ulaştı. İnşallah önümüzdeki ay sonuna kadar vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmayı planlıyoruz. Yapımı devam eden okulumuzu ise ikinci dönem eğitim-öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Devletimizin güçlü desteğiyle tüm kamu kurumlarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Deprem konutlarının yanı sıra bölgeye sosyal yaşam alanlarının da kazandırıldığını ifade eden Pelvan, "Güneş enerjisi panellerinden araç şarj istasyonlarına, engelli yürüyüş yollarından sosyal donatı alanlarına kadar birçok çalışma yapıyoruz. Çocuk oyun gruplarından basketbol ve futbol sahalarına kadar pek çok sosyal alan da bu projeler kapsamında inşa ediliyor." ifadesini kullandı.