Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda "Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Ersoy, buradaki konuşmasına, Türk milletinin kültürel ve manevi zenginliğinin önemli temsilcileriyle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek başladı.

Kısa bir süre önce Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin Hakk'a yürüyüşünün 754'üncü seneidevriyesinde, canlarla Nevşehir'de bir araya geldiklerini anımsatan Bakan Ersoy, ülke topraklarının en büyük gücünün kaynağının farklılıklarını bir zenginlik bilip, aynı idealde buluşarak ortak değerler etrafında kenetlenen milletten geldiğini ifade etti.

Bu birlikteliğin, asırlardır milleti ayakta tutan hoşgörü, dayanışma, adalet ve kardeşlik anlayışı üzerine yükseldiğini, milletin geleceğe güvenle yürümesinin en güçlü teminatı olduğunu vurgulayan Ersoy, Anadolu coğrafyasında asırlardır "bir olalım, iri olalım, diri olalım" çağrısının yükseldiğini söyledi.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla dile getirdiği bu kutlu çağrının birliğin, beraberliğin de sembolü olduğunu belirterek, "Alevi-Bektaşi kültürü ve geleneği, yüzyıllardır bu topraklarda sevginin, kardeşliğin ve muhabbetin mayası olmuştur. Bugün de bu değerler, geleceğimizi inşa etmede en önemli rehberlerimizden biridir." diye konuştu.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, başkanlığımızın çalışmaları sayesinde cemevlerimizin kurumsal yapısının güçlenmesi, inanç önderlerimizin fikir ve önerilerinin hayata geçirilmesi bizler için büyük önem taşımaktadır. Çünkü biliyoruz ki, ortak akıl ve istişare ile yürütülen her çalışma, milletimizin birliğine ve geleceğine güç katmaktadır. Bu millet, Mevlana'dan, Yunus'tan, Hacı Bektaş Veli Hazretlerinden öğrendi hayata sevgiyle, merhametle, adaletle bakmayı. Bizler bu öğretiyi gençlerimize, yeni nesillere yani geleceğimize doğru ve hak ettiği şekilde aktarabilmek istiyoruz. Bu istişare toplantısında ortaya koyacağınız fikirler, sadece bugünü değil, yarınlarımızı da şekillendirecek. Bizler, sizlerle birlikte, kültürel mirasımızı geleceğe taşıyacak, inanç ve kültür hayatımıza yeni ufuklar kazandıracak adımları atmaya kararlıyız."

Bakan Ersoy, toplantının hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyerek, katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

"Alevi-Bektaşi irfanı geçmişimizden yarınımıza her zaman ışık olarak kalacaktır"

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de bu buluşmanın Alevi inancı ve kültür açısından bir adım olduğunu belirtti.

Ersin, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının inanç ve kültürün yeni nesillere aktarılması için çok önemli bir kurum olduğuna işaret ederek, şunları ifade etti:

"Anadolu'nun manevi miraslarından Alevi-Bektaşi irfanı geçmişimizden günümüze ve yarınımıza her zaman ışık olarak kalacaktır. İrfanın bize bıraktığı en büyük miras, öncelikle inancı, kültürle, kültürü ahlakla, ahlakı insan sevgisine taşımış olmasıdır. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak bu mirası daha güçlü şekilde yarınlara taşımak bizim en önemli vazifemizdir. Hizmetlerimizi daha kuşatıcı, kapsayıcı hale getirmek için inanç önderleri ve cemevi başkanlarımızın ve siz değerli fikir insanlarımızın değerleri, katkıları ve yol göstericiliği paha biçilmezdir. Toplumumuzun beklentilerini dinlemek, gençlerimizin ve çocuklarımızın kültürümüzle bağını güçlendirmek, cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, inanç ve kültür hayatımızı desteklemek ve bunu geleceğe sunmak bizim asli vazifemizdir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve tüm canlara şükranlarını sunan Ersin, "Elde fırsat var iken, başta devlet var iken bir olmaya, iri olmaya ve diri olmaya, hep beraber olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hıdır Abdal Ocağı Dedesi Ahmet Uğurlu da katılımcıları selamladı ve toplantının hayırlı olması için dua etti.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı gerçekleşti.