Beşiktaş, gruplardaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında altın değerinde 1 puan aldı.

Oyun olarak rakibin böylesine gerisinde kalan bir takımın aldığı bu puan kıymetli görülebilir fakat sıkıntılar mevcut.

Club Brugge, sahasında olmanın vermiş olduğu özgüvenle maça ön alan baskısı yaparak, rahat pozisyon bularak hızlı başladı. İlk 15 dakika Beşiktaş hiç pas yapamadı. Siyah beyazlıların orta sahasında büyük bir kırılganlık olduğunu görüyoruz. Maça 2. Bölgede Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes üçlüsüyle başlayan Şenol Güneş, savunmanın merkezinde ise Bailly ve Amartey’i tercih etmişti. Bailly’nin kritik birkaç kurtarışı önemliydi.



Beşiktaş’ın stoperde tandemi ve merkez orta sahada üçlüyü belirlemesi bu sezon açısından kritik öneme sahip. Şenol Güneş’in elindeki oyuncuları denediğini görüyoruz. Hocanın bile kafasında oturmuş net bir 11 yok. Bu da oyunda sıkıntılara neden oluyor. Net bir oyun ve birbiriyle uyumlu bir takım göremiyoruz. Daha çok gelişine rast gele bir oyun var. Büyük sorun!

Şenol Güneş maçta dakika 66 ve 84’te olmak üzere iki bölümde değişiklik yaptı. Değişikliklerin oyun açısından geç hamle açısından isabetli olduğunu söylemek mümkün. Özellikle maçın 84. Dakikasında yaptığı hamlelerle Beşiktaş skoru aldı.

Beşiktaş’ın geçiş oyununda sıkıntıları var. İleriye çıkarken de geriye dönerken de geç kalıyor. Haliyle pozisyon üretmede ve atak sonlandırmada başarılı olamıyor. Burada orta saha tercihi çok önemli. Salih’in yokluğunda genç oyuncu Demir Ege Tıknaz tercihi yerinde olmadı.

Hala Chamberlain'in ve Bahtiyar’ın takıma adapte edilmemesi bize neden sorusunu sorduruyor. Çünkü Beşiktaş’ın bu sezon iki önemli sıkıntısı var birincisi savunmanın merkezinde olan tandemde hangi iki isim yer alacak? İkincisi merkezdeki üçlü kimler olacak? Şenol Güneş’in etkili bir set oyunu için bu bölümleri netleştirmesi Beşiktaş için hayati öneme sahip.

Futbolda klişe bir söz vardır. “Atanın ve tutanın iyi olacak.” Tam bu maç için söylenmiş bir söz. Cenk Tosun, 84’te oyuna girdi ve 88’de fileleri çok şık bir golle havalandırmayı başardı. Mert Günok ise 90 dakika boyunca 8 kritik kurtarış yaparak takımını oyunda tuttu.

En büyük soru şu: Yeni gelen transferler takıma ne zaman etki edecek? Sorunun cevabı Beşiktaş’ın bu sezonki kaderini belirleyecek.