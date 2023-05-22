İSTANBUL - Çarlık Rusya’nın 21 Mayıs 1864’te Çerkes halkına uyguladığı soykırım ve sürgün, 159.yılında Beylikdüzü’ndeanıldı. Beylikdüzü Belediyesi ve Çerkes Kültür Evi Derneği iş birliğiyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Mahmut Koçer’in “NartAteşi” isimli sergisinin açılışı gerçekleşti. Açılışa katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Çerkesvatandaşların acısını paylaştığını ifade ederek sergide emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından Başkan Çalık, sergiyi gezerek her eserin hikayesini sanatçı Koçer’den dinledi. Ardından Yaşam Vadisi 2.etapta meşalelerle yapılan kortej yürüyüşü ile sürgün yolunda hayatını kaybedenler anıldı. Törenin devamında ise Çerkes Soykırım ve Sürgün Anıtı’na çelenk bırakılarakNart Ateşi yakıldı.Beylikdüzü Çok Sesli Gençlik Korosu’nun ağıtlarlaacılara ortak olduğu törende, torunları sabah saatlerine kadar mezar taşı nöbeti tutarak atalarını andı.

“Büyük mutluluk ve onur duyuyoruz

Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu törende yaptığı konuşmada, “Acılar üzerine çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yıllar geçse de bu acılar unutulmaz. Bugüne baktığımızda şunu görüyoruz ki toplumlar, kültürlerini kaybettiklerinde yok olurlar. Çerkesler kültürlerine sahip çıktıkları için bugün varlar, yarın da var olmaya devam edecekler. Beylikdüzü’ndeÇerkes Kültür Evi’ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Dileğim, bir daha hiçbir toplumun böyle bir acıyı yaşamaması” ifadelerini kullandı.

“Atalarımızın ruhunu acı dolu bir minnetle anıyorum”

Çerkes Kültür Evi Derneği Genel Başkanı Ömer Çötok ise “Her 21 Mayıs’ta anavatan Kafkasya’nın dışına sürülmüş bir halk olarak atalarımızın yaşadığı acıları anıyor ve paylaşıyoruz. Bizler bugünÇerkes olarak yaşıyorsak onların ödediği bedeller sayesinde. Bunları düşünmeden, yüreklerimizde hissetmeden 21 Mayıs’ları anlamak ve anlatmak mümkün değildir. Sürgün yollarında hayatını kaybeden atalarımızın ruhunu acı dolu bir minnetle anıyorum. Umuyorum ki bizim yaşadığımız acıları bugünden sonra hiçbir toplum yaşamasın” şeklinde konuştu.