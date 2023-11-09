Okuldan yapılan açıklamaya göre, Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları "IB okulu" olma yolunda ilerliyor.

Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere zenginleştirilmiş müfredatla eğitim vermekte olan Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, IB programını eğitim sistemine dahil ederek araştıran, sorgulayan, farklı kültürlere saygılı ve eleştirel düşünebilen dünya vatandaşları yetiştirme misyonuna yönelik yeni bir adım atmış oldu.

Verilen bilgiye göre, IB, çok kültürlü eğitim anlayışını benimseyen okullarda, küresel vatandaşlık bilinci geliştirmeyi amaçlayarak eğitim dünyasında kendine sağlam bir yer ediniyor. Erken çocukluk ve ilkokul dönemlerini kapsayan ilkokul programı (PYP – Primary Years), öğrencilere geniş bir perspektif ve derin bir bilgi birikimi kazandırırken, lise seviyesindeki Diploma Programı (DP) ise onları üniversite hayatına hazırlamanın yanı sıra araştırma ve zaman yönetimi gibi becerilerle donatıyor.

PYP ve DP'ye katılan öğrenciler, IB olmayan akranlarına göre daha yüksek akademik başarı gösterirken, öğretmenler için sunulan geniş kapsamlı profesyonel gelişim programları ile eğitimcilerin de sürekli kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyor. Böylece IB, hem öğrencilere hem de öğretmenlere, uluslararası standartlarda bir eğitim deneyimi sunarak, eğitimde kaliteyi artırmanın öncüsü oluyor.

Jazari Learning Programı ile entegrasyon

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları'nın geliştirmiş olduğu özgün bir eğitim programı olan Jazari Learning Program (JLP), IB programı ile birleştirilerek eğitim kalitesindeki çıtayı yükseltiyor.

JLP, çeşitli disiplinlerden uzmanların iki yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda hayata geçirilen yenilikçi bir eğitim modeli olarak görülüyor. Uygulamalı eğitim felsefesiyle donatılan JLP, öğretmenleri bilgi kaynağından öte, öğrencilerin kişisel gelişim yolunda rehber olarak konumlandırıyor.

Evrensel eğitim yaklaşımı olarak nitelendirilen bu program, bireylerin toplumsal ve çevresel duyarlılıklarını, kendini gerçekleştirmelerini ve farklılıklara saygı içinde yaklaşmalarını hedefliyor. JLP, esnek yapısıyla farklı eğitim programlarına entegre edilebilen, ölçme-değerlendirme, bütünsel gelişim, kişisel ve karakter gelişimi gibi temel prensiplere dayanır ve pratik bilgiyi üretime dönüştürme amacı güdüyor.

Erken Çocukluk Dönemi eğitimi

Verilen bilgiye göre, erken çocukluk döneminde öğrencilerin nörolojik, biyolojik ve psikososyal gelişimi yakın markaja alınıyor. Türkçe dili başta olmak üzere İngilizce ve Arapça dilleri alanında uzman öğretmenler eşliğinde Anaokulu döneminden itibaren konuşma odaklı öğretiliyor.

Çocukların psikososyal gelişimlerini takip eden PDP departmanı, öğrencilerin bütün boyutlarıyla tanım ve tanıtımının yapıldığı bir portfolyo dosyası oluşturarak akademik, yetenek, psikolojik ve sosyolojik olarak gelişimini inceliyor.

Kültürel ve dil olarak çeşitliliğin bulunduğu, 40'ı aşkın milletten öğrencilerin eğitim aldığı Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, uygulamaya koyduğu IB PYP sistemiyle birlikte dünya vatandaşı yetiştirme misyonunu güçlendiriyor. Sınıflar anaokulunda doğa, dil, bilim ve karakter eğitimi şeklinde temalara ayrılarak öğrencilerin bilişsel gelişimine katkıda bulunuluyor.

İlkokul merhalesinde ise öğrenciler IB temalı sınıflarda çift öğretmen / çift dilli eğitim sistemiyle dilsel ve davranışsal açıdan verimli bir eğitim ortamında bulunuyor. Merkezine farklı düşünen ve sorgulayan bireyleri koyan JLP ve IB programlarının katkısıyla öğrenciler derslere daha aktif bir şekilde katılıyor. Eğitim kalitesinde merkezde olan öğretmenler hem kurumun sunmuş olduğu hem de resmi IB eğitimlerine katılarak mesleki alanda tecrübelerini geliştiriyorlar.

Dünyanın birçok bölgesinden 45’ten fazla farklı milletten öğrenci eğitim görüyor

Daha önce dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'te finalist olma başarısı gösteren takımlarıyla Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulu, uluslararası öğrencilerin dünya meselelerine çözüm üretmeleri için hayata geçirilen ve aynı zamanda BM simülasyonu da sayılan "Model Birleşmiş Milletler" programının İstanbul'da düzenlenen 2 farklı konferansında farklı alanlarda da başarı elde ederek adından söz ettirmişti.

Dünyanın birçok bölgesinden 45’ten fazla farklı milletten öğrencileriyle zengin kültür ortamında eğitim veren Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, uluslararası eğitimde özgün olarak geliştirdiği Cezeri Eğitim Programı'nı IB, Batı Avustralya programı ve Türk Eğitim Programı'nın zenginleştirilmesiyle uygulandığı bir merkeze dönüştü.