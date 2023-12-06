Haber: Damla Oya Erman

ASHP'nin farmasistler tarafından gerçekleştirilen çalışma, Long Island Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin ilaç bilgi servisine daha önce yöneltilmiş gerçek soruları, ChatGPT'ye benzer sorularla karşılaştırdı. 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 16 aylık bir süre zarfında yapılan bu karşılaştırma sonuçları Salı günü ASHP'nin Yılın Ortasında Klinik Toplantısı'nda sunuldu.

Eczacılar önce 45 soruyu araştırdı, ardından bu soruların yanıtları bir ikinci araştırmacı tarafından incelenerek ChatGPT'nin yanıtlarına ölçüt oluşturdu. Veritabanı eksikliği nedeniyle altı soru dışarıda bırakıldı ve ChatGPT'nin yanıtlaması gereken 39 soru kaldı.

Çalışma, ChatGPT'nin sorulan 39 sorudan sadece 10'u için tatmin edici cevaplar verdiğini ortaya koydu. Diğer 29 sorudan 11'inde ChatGPT'nin cevaplarının soruyu doğrudan ele almadığı, 10'unda yanlış bir cevap verdiği ve 12'sinde ise cevapların eksik olduğu belirlendi. Araştırmacılar ayrıca ChatGPT'den cevaplarında referanslar sağlamasını istedi; ancak bu isteğe ChatGPT sadece sekiz cevabında uyardı, ancak çalışmaya göre her biri var olmayan referanslar içeriyordu.

Çalışmanın baş yazarı Sara Grossman, PharmD, "Sağlık profesyonelleri ve hastalar, ChatGPT'yi ilaçlarla ilgili bilgilerin otoriter bir kaynağı olarak kullanma konusunda dikkatli olmalıdır" dedi. Grossman, "ChatGPT'yi ilaçlarla ilgili bilgiler için kullanacak olan herkes, bilgileri güvenilir kaynaklar kullanarak doğrulamalıdır" şeklinde ekledi.

ASHP'nin dijital sağlık ve veri direktörü Gina Luchen, PharmD'ye göre, bu tür AI araçlarının eczane ve diğer tıbbi alanlarda potansiyel göstermesine rağmen, eczacılar çeşitli AI araçlarının ilaçlarla ilgili kullanım durumlarını değerlendirmeli ve hastalara ilaçları hakkında güvenilir bilgi kaynakları hakkında konuşmalıdır.

OpenAI'nın ChatGPT yapay zeka modelinin yapımcısı olan şirketin bir sözcüsü, "Modeli, kullanıcılarına cevaplarının profesyonel tıbbi tavsiye veya geleneksel bakım yerine geçmemesi gerektiği konusunda bilgilendirmektedir" dedi. Ayrıca, OpenAI'nin kullanım politikalarında, "OpenAI'nin modelleri, tıbbi bilgiler sağlamak için ince ayarlanmadığını belirtiyoruz. Modellerimizi ciddi tıbbi durumlar için teşhis veya tedavi hizmeti sağlamak için asla kullanmamalısınız" ifadeleri yer almaktadır.