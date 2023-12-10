Haber: Damla Oya Erman

ChatGPT kullanıcıları, OpenAI'in geçen yıl başlattığı yapay zeka botuyla çalışmanın giderek zorlaştığını iddia ediyor. Son raporlara göre, bot kullanıcılara görevlerini tamamlamak yerine kendi işlerini yapmalarını önererek veya reddederek yanıt veriyor. Bu durumu incelemeye alan OpenAI, modelin "daha tembel" hale geldiği yönündeki şikayetleri değerlendiriyor.

ChatGPT, geçen yıl kasım ayında başlatıldığından bu yana 1.7 milyar kullanıcı tarafından kullanıldı. Ancak son zamanlarda kullanıcılar, botun kendilerine işlerini tamamlamalarını söyler gibi davrandığını ve bu durumun çalışmayı zorlaştırdığını dile getiriyor.

OpenAI'in Cuma günü yaptığı açıklamada, ChatGPT'nin kullanıcı taleplerini reddetmeye başladığı ve modelin davranışındaki bu değişikliğin kasıtlı olmadığı belirtildi. Şirket, 11 Kasım'dan bu yana modeli güncellemediğini ve bu durumu düzeltmeye çalıştıklarını ifade etti.

ChatGPT'nin başlangıçta işleri kolaylaştırmak için tasarlandığı ve birçok kullanıcının daha verimli çalışmasına yardımcı olduğu belirtilmişti. Ancak son şikayetlere göre, botun bazı kullanıcılara karşı aksi davranışlar sergilediği gözlemleniyor.

Özellikle, bir girişimcinin ChatGPT'ye haftanın günlerini belirtmesini istediğinde, botun "tam bir liste oluşturamadığını" söyleyerek reddettiği bildirildi. Kullanıcılar ayrıca, botun atanmış görevlere uygun yanıt vermesinin zorlu bir iş olduğunu ve bazı durumlarda istenen cevaba ulaşmak için farklı ipuçlarını denemek zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar.

OpenAI, ChatGPT'nin eğitim sürecinin temiz bir endüstriyel süreç olmadığını ve aynı veri kümelerini kullanarak yapılan farklı eğitim çalışmalarının, modellerin kişilik, yazım tarzı, reddetme davranışı, değerlendirme performansı ve hatta siyasi eğilimlerinde farklılıklar yaratabileceğini vurguladı. Şirket, kullanıcı şikayetlerini incelediğini ve model davranışındaki bu değişikliği düzeltmeye çalıştığını belirtti.