Haber: Damla Oya Erman

Şirket, özelliği duyuran orijinal blog gönderisine yapılan güncellemede "düşük doğruluk oranı" nedeniyle aracı sessizce kapattığını belirtti.

Şirket güncellemede, "Geri bildirimi entegre etmek için çalışıyoruz ve metin için daha etkili köken belirleme teknikleri üzerinde şu anda araştırma yapıyoruz" dedi. Ayrıca OpenAI, "kullanıcıların ses veya görsel içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını anlamalarına yardımcı olma" konusundaki taahhüdünü de sürdürdü.

Bu haber, yeni bir dizi generatif AI aracının arkasındaki şirketlerin önlemler inşa etmek için donanımlı olup olmadığı konusunda endişeleri yeniden canlandırabilir. Ayrıca, eğitimcilerin ChatGPT gibi araçların genel olarak erişilebilir olduğu ilk tam okul yılına hazırlandığı bir dönemde geliyor.

ChatGPT'nin ani yükselişi, geçen yılın sonlarında bazı eğitimciler arasında endişe uyandırdı, öğrencilerin yazılı çalışmalarda kolayca kopya çekmelerine olanak tanıyabileceği ihtimali üzerine. New York City ve Seattle'daki kamu okulları, ChatGPT'nin okul bölgesinin ağları ve cihazları üzerinde kullanılmasını yasakladı.

Araç kullanımının öğrenciler arasında ne kadar yaygın olduğu ve öğrenmeye ne kadar zarar verebileceği hala belirsiz olmasına rağmen, bazı eğitimciler, ChatGPT'ye tepki olarak görevlerini yeniden düşünmeye hızla geçtiler.

Bu arka plana karşı, OpenAI, Şubat ayında, bir makalenin insan tarafından mı yoksa AI tarafından mı yazıldığını kontrol etmeyi sağlayan AI tespit aracını duyurdu. İngilizce AI tarafından üretilen metinlerde çalışan bu özellik, bir giriş alır ve onu birkaç kategoriye atayan bir makine öğrenme sistemi tarafından destekleniyordu.

Kullanıcılar, okul makalesi gibi bir metni yeni araca yapıştırdıktan sonra, "muhtemelen AI tarafından oluşturulmuş" ile "çok olası değil" arasında beş olası sonuçtan birini alıyordu.

Ancak OpenAI, aracın bile başlangıçta "kusurlu" olduğunu ve sonuçların "tuzla birlikte alınması gerektiğini" kabul etti.

OpenAI politika araştırma direktörü Lama Ahmad, o dönemde CNN'e "Bu aracı izole olarak kullanmayı gerçekten önermiyoruz çünkü yanıldığını ve zaman zaman yanlış olacağını biliyoruz - herhangi bir değerlendirme amacıyla yapay zeka kullanmak gibi," dedi.

OpenAI şu anda aracını askıya alsa da, piyasada başka alternatifler bulunmaktadır. Turnitin gibi diğer şirketler de öğretmenlere görevlerin araç tarafından mı yazıldığını tespit etmelerine yardımcı olacak AI kopya tespit araçları sunmuştur. Ayrıca, Princeton öğrencisi Edward Tuan tarafından geliştirilen benzer bir AI tespit özelliği olan ZeroGPT de bulunmaktadır.