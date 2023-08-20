Haber: Mert Osman Erman

Polis, 144 kişinin yaralandığını, bu yaralıların arasında on beş çocuğun olduğunu belirtti. En az 25 kişi hastanededir.

Kurbanlar arasında kilisede bir Ortodoks Hristiyan bayramını kutlayanlar da vardı.

Ana meydan ve bir üniversite binası da saldırıda hasar gördü.

Birleşmiş Milletler "iğrenç" olarak nitelendirdi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky Ukraynalı askerlerin "terörist saldırıya" sert bir yanıt vereceğini söyledi.

Chernihiv, Ukrayna'nın Belarus sınırının yaklaşık 50 km (31 mil) güneyinde bulunuyor. Şehir, Şubat 2022'de başlayan Başkan Vladimir Putin'in tam ölçekli istilasının ilk birkaç ayında Rus askerleri tarafından kuşatıldı.

Şehrin etkileyici tiyatrosuna doğrudan bir saldırı düzenlendi. Komşu binaların çatılarından kiremitler uçtu ve bunlardan biri 100 metre uzaklıkta ateş aldı.

Tiyatro, drone üreticilerinin bir toplantısına ev sahipliği yapıyordu, Chernihiv'in vekil belediye başkanı BBC'ye söyledi.

Oleksandr Lomako, "Ama açık ki, füzeleri fırlatan Ruslar ve bu füzeleri sivil bir şehre gün ortasında fırlatanlar, kurbanların başlıca siviller olacağını biliyorlardı.

"Bu, sivillere karşı işlenen bir savaş suçu olarak yorumlamak için başka bir yol yok, bir başka Rus savaş suçu," dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko daha sonra tiyatro içindeki herkesin zamanında sığınağa ulaşmayı başardığını söyledi.

O, "kurşun darbesi sırasında içeride olanların çoğunun roket saldırısı anında araçlarının içinde veya yolda geçmekte olduğunu ve kiliseden döndüklerini" söyledi. Chernihiv'in şehir merkezinin, özellikle hafta sonları, insanların dolaşmak için popüler bir bölge olduğunu, yerel halk BBC'ye anlattı.

Tiyatroya sadece sokağın karşısında bulunan Kırım Tatar restoranının yöneticisi Anna Zahreba, personelinin füzenin vurduğu sırada yoğun bir gün için hazırlandığını söyledi.

"Dışarı çıktım neler olduğunu görmek için," dedi. "İki 12 yaşındaki kız buradaydı ve çok fazla kan vardı. Biri bacağı kötü şekilde yaralanmıştı. Başka bir kız bağırıyordu.

"Bir sargı uyguladık ve ambulansı bekledik. Buraya ulaşmak uzun sürdü, ama bir adam arabasını durdurdu ve bir kızı hastaneye götürdük."

Anna, personelinin yaralılara tıbbi malzeme ve battaniye ile yardım etmek için koştuğunu söyledi.

"Burada her zaman, çocuklar ve bebek arabaları ile birçok insan dolaşıyor. Bölgede birçok restoran ve kafe var," dedi.

"Böyle bir gün beklemiyorduk"

Cumartesi günü geç saatlerde yaptığı video konuşmasında Başkan Zelensky, Rus saldırısında ölen çocuğun adının Sofia olduğunu söyledi.

Daha önce, Rusya'nın "sıradan bir Cumartesi"yi "acı ve kayıp gününe" dönüştürdüğünü söyledi. BM, saldırıdan "son derece rahatsız" olduğunu söyledi.

BM Ukrayna'nın mevcut başı Denise Brown, "Büyük bir şehrin ana meydanına, sabah saatlerinde, insanlar dışarıda yürürken, bazıları birçok Ukrayinli için dini bir günü kutlamak üzere kiliseye giderken saldırmak acımasızca bir eylem" dedi.

"Sivillere veya sivil nesnelere yönelik saldırılar uluslararası insancıl hukuk gereği kesinlikle yasaktır," dedi. "Durmalıdır." Şehirde üç günlük yas ilan edildi.

Moskova henüz yorum yapmadı

Başka bir yerde, Rusya, Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Novgorod bölgesinde bir askeri havaalanına Ukrayna tarafından üretilen bir insansız hava aracının isabet ettiğini, hemen söndürülen bir yangına neden olduğunu iddia etti.

Bir uçak hasar gördü ancak ölü veya yaralı bildirilmedi.

Ukrayna, iddia edilen insansız hava aracı saldırısı hakkında yorum yapmadı.

Bu arada, Kiev'in hava kuvvetleri, Ukrayna'nın gecenin ortasında Moskova tarafından fırlatılan 17 İran yapımı Shahed insansız hava aracından 15'ini vurduğunu söyledi.