Haber: Mert Osman Erman

Polis Cheryl Grimmer'ın kaçırıldığına inanıyor ancak 53 yıllık bu gizem hiçbir zaman çözülmedi. Ailesi Birleşik Krallık'tan Yeni Güney Galler'e, Fairy Meadow'e göç etmişti.

Tanık 1970 yılında 7 yaşındaydı, ancak anın "zihnimde kazındığını" söyledi.

Polisin şu anda adamla iletişime geçtiği anlaşılıyor.

BBC'nin gerçek suç podcast'i Fairy Meadow'un yeni bir bölümünde, potansiyel yeni tanık, Wollongong'un hemen dışındaki plajdaki kadın soyunma odalarından ayrılan bir ergen erkeğini gördüğüne dair detaylı bir açıklama yaptı; bu yer Sydney'in 50 mil (80 km) güneyinde bulunuyor.

Cheryl 12 Ocak 1970'te, ona bakması için bırakılan kardeşi birkaç saniye gözünü çevirdiğinde soyunma odasından kayboldu. İngiliz çocuk ve ailesi, Bristol'dan Avustralya'ya, sözde On Pound Poms olarak adlandırılan program kapsamında göç etmişti. Kimliğini gizli tutmak isteyen potansiyel tanık, "Sıçramada, oğlanın profili, bu bebekle kucakta, tam anlamıyla bağırıp çağırarak, kalçasına doğru düşük bir şekilde" dedi.

Genç erkeğin orta koyu saçları olduğunu, arkadan kısa olduğunu ve ortalama yapılı olduğunu söyledi.

Tanık, bu anıyı 12 Ocak 1970 öğleden sonraya kadar geri götürebileceğine inandığını çünkü rüzgarın aniden güçlendiğini ve yön değiştirdiğini hatırladığını, bu da insanların panik içinde plajı terk etmelerine neden oldu.

Bilinmeyen bir "güney buster"ın, Cheryl Grimmer'ın kaybolduğu anlardan hemen önce Fairy Meadow'dan geçtiği bilinmektedir. Adam, BBC'ye şunları söyledi: "Çocuğun çığlıklarını duydum. İşte kulağımı yakalayan buydu. O çığlık sesi neydi? Geri döndüm ve gördüğüm buydu."

Söylediklerini o zaman polise bildirmediğini, çocuğun kaçırıldığını fark etmediğini çünkü ailesinin 1970'te doğu Avrupa'dan yeni gelmiş olmaları nedeniyle o zaman İngilizce konuşmadıklarını söyledi.

"Ülkeye sadece üç veya dört hafta önce gelmiştik. Bizde bir televizyon yoktu ve o zamanlar hiç gazete okumuyorduk. Gerçekte neler olduğuna karşı tamamen duyarsızdık" dedi. "Bu kadar önemli bir şeyi gördüğüm için bile radarımda değildi."

Adam, ailesinin Fairy Meadow'dan birkaç mil uzakta yaşadığını, bu nedenle Cheryl'ın kaybolduktan sonraki günlerde yapılan devasa halk aramasından haberdar olmadığını söyledi.

BBC, bir arkadaşının Fairy Meadow podcast'ini dinleyen ve birkaç yıldır hikayesini anlatan adamın ayrıntılarını içeren bir e-posta gönderdiği bir arkadaşının ardından onunla iletişim kurdu.

2016 yılında olayı yeniden araştıran emekli dedektif Damian Loone, tanığın ifadesinin "inandırıcı" olduğunu söyledi.

Eski Det Sgt Damian Loone, bu tanığın, bir gencin bir çocuğu plajdan taşıdığını gören ilk kişi olduğu açıklamasında bulundu. BBC'ye şunları söyledi: "Bana oldukça inandırıcı geldi - ve o günkü görüşünü çok önemli ve tam olarak araştırılması gereken bir durum olarak değerlendiriyorum. Neden daha önce bilgi vermediğini anlayabiliyorum, ancak şimdi size açıklama yapmak üzere ileri geldi. Ona çözülememiş cinayet biriminin bir memurunun onunla iletişim kurması için izin aldım."

BBC'nin anladığına göre, Yeni Güney Galler Polisi son birkaç gündür bu adamla iletişim kurmuştur.

Cheryl Grimmer'ın en büyük kardeşi Ricki, kardeşinin kaybolduğu anlardan önce ona bakıyordu ve şu anda "polisin şimdi izleyeceğini ve soruşturmayı sürdüreceğini umarak dua ediyorum... Bu bitene kadar uyuyamam. Ve bu sadece gerçeği duyduğumda bitecek." dedi.