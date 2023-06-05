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Yeni MYK’nın tam liste si şöyle:

Seçimlerin ardından istifalarını sunan CHP MYK üyeleri son kez toplanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun kurul üyelerine teşekkür ettiği toplantı bitti. Toplantının ardından merakla beklenen yeni MYK üyeleri belli oldu.

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