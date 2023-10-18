Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin ölümüne neden olan hastane saldırısını kınadı.

Dünyada yaşananların, hayırlı bir süreç olmadığını vurgulayan Gürer, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki gerilimlerden dolayı özellikle gıda konusunda sorunların artacağı ve katlanacağı bir sürece doğru gidildiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin, İsrail ile çeşitli alanlarda serbest ticaret anlaşmaları bulunduğuna dikkati çeken Gürer, "Özellikle bulunduğu bölgelerde silaha yatırım yapan ve insanların yaşamlarını tehdit eden ülkelerin, bizim gibi ülkelerle ticari ilişkisinin daha sınırlayıcı olması lazım. Siyasi ilişkilerin değerlendirildiği süreçte, ticari ilişkiler de gözden geçirilmelidir. Türkiye'nin önemli ithalat ve ihracat yaptığı ülkelerden biri durumunda olan İsrail ile bu sürecin de yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Ömer Fethi Gürer, TRT'nin, Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenleyeceği etkinliklerin, "Gazze'deki insanlık dramı" nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesine de tepki gösterdi. Gürer, "Ülkeler için 100 yıllık bir tarihi sürecin kutlanması, gerekçesi acıların yaşandığı süreçte ne olursa olsun gerçekleşecek bir durumdur. Bunun bir kez daha değerlendirilip düşünülmesi lazım." dedi.

CHP'li Gürer, kamuda çalışan taşeronlara verilen kadro sözünün de bir an önce uygulamaya geçirilmesi gerektiğini kaydetti.