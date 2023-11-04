CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve genel başkan adayı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultayın yapılacağı Ankara Spor Salonu'na geldi.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile saat 12.15'te kurultayın yapılacağı alana giriş yaptı.

Burada delegeleri selamlayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve eşi, daha sonra kendileri için ayrılan bölüme geçti.

Özgür Özel ise salona kendisini destekleyen milletvekili ve delegelerle giriş yaptı. Partilileri selamlayan Özel de daha sonra kendisi için ayrılan alana oturdu.

Özel'in selamlaması sırasında tribünlerden dev Özgür Özel afişleri açıldı.