Haber: Damla Oya Erman

2023 Skytrax Havalimanı Ödülleri'nde dünyanın en iyi havalimanı seçilen Changi, bu dönüşümün sıradan bir makyaj işlemi olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Orijinal terminal binasına 21,000 metrekarelik (226,000 metrekare) bir alan eklenerek, ek altyapı, yeni sistemler ve daha fazla alışveriş ve yemek seçeneği sunuldu. Yenilenen Terminal 2'de doğa teması hakimdi ve dikkat çeken özelliklerden biri, "The Wonderfall" adı verilen 14 metre yüksekliğindeki dijital bir şelaleydi. Dikey bir bahçe ile çevrili olan bu gösterişli şelale, yolcu salonunda megalit kayaların üzerinden akıyor.

Terminalin doğa teması, transit bölgedeki yeni Dreamscape bahçesinde de devam ediyor. Bu bahçe, günün farklı saatlerine bağlı olarak renk değiştiren bir "dijital gökyüzü" ile canlanan bitki çeşitliliğini sunuyor.

Ayrıca, dikkat çekici olan Flap Pix adlı bir sanat enstalasyonu, klasik mekanik bölünmüş uçuş bilgi panolarından esinlenilerek oluşturuldu. Changi'ye göre, bu enstalasyonun oluşturulması için 1,080 bölünmüş panodan faydalanıldı.

Yenilenen Terminal 2'nin bir parçası olarak eklenen yeni alışveriş ve yemek deneyimlerinden biri, iki katlı Lotte Duty Free Wine & Spirits. Bu mekanın dikkat çekici bir özelliği ise kendi robot barmenine sahip olması. Barın üzerinde yer alan 30 metre uzunluğundaki LED yüzük, Tang Hanedanı şairi Li Bai'nin ünlü eseri "Ay Işığı Altında Tek Başına İçki İçmek"e bir saygı duruşu olarak sunuluyor. Üst katta bulunan Forest of Li Bai adlı lüks salon ise 18 farklı viski seçeneği sunuyor ve ünlü K-pop sanatçıları ile selfie çekmek için kullanılan akıllı bir ayna içeriyor.

Yemek açısından, yeni eklemeler arasında Gourmet Garden yer alıyor. Bu mekan, havalimanının apronunu görüntüleyen ve Singapur lezzetlerini sunan Satay Club by Harry's ve Wee Nam Kee Chicken Rice dahil olmak üzere birçok seçenek sunuyor.

Havalimanının verdiği bilgilere göre, 2020 yılında başlayan T2 genişleme projesi, Changi'nin yıllık yolcu kapasitesini 5 milyon artırarak toplam kapasitesini yılda 95 milyon yolcu seviyesine taşıdı.

Terminalden şu anda 16 havayolu, Singapur'u 40 farklı şehre bağlayarak uçuşlar gerçekleştiriyor.

Dünya genelinde en iyi havalimanları listesinin zirvesinde yer alan Singapur Changi Havalimanı, son sekiz yılda bu unvanı koruyarak yolcularına üstün bir deneyim sunuyor. Ancak pandemi sırasında yolcu sayıları düştüğü için 2021 ve 2022'de bazı sıralamalarda gerileme yaşamıştı. Bu dönemin galibi Hamad Uluslararası Havalimanı olmuştu. Ancak Changi, bu yılın ödüllerinde birinci sırayı geri kazanmayı başardı.

Changi Havalimanı, 1981'de tek pistli Paya Lebar Havalimanı'nın yerini almasının ardından geldiği noktada büyük bir evrim geçirdi. İlk olarak 1995 yılında dünyanın ilk transit bölge yüzme havuzu eklenmişti. Bu dönemdeki diğer yenilikler arasında bir haber merkezi, bir sinema ve bir spor alanı bulunuyordu.

Changi Havalimanı Terminal 3, 2008'de bu döneme damgasını vurdu. Şu anda 12 metre yüksekliğinde mega bir kaydırak ve bir kelebek bahçesi bulunuyor. 2017'de açılan Terminal 4 ise sonraki eklemeydi.

Şimdi sırada Changi Jewel var. Bu çok amaçlı kompleks, Changi Havalimanı'nın dört terminalinden üçünü birleştiriyor. Bu alandaki en dikkat çekici özelliklerden biri, yapının ortasındaki büyük bir okulus üzerinden akıp dünyanın en yüksek kapalı şelalesi olarak adlandırılan 40 metre yüksekliğindeki HSBC Rain Vortex'tur.

2024 yılından itibaren Changi yetkilileri, biyometrik verileri kullanarak sadece pasaport olmadan şehirden ayrılmalarına izin veren otomasyonlu göç kontrolünü tanıtmayı planlıyorlar. Ayrıca havalimanı yetkilileri Terminal 5 için planlarını zaten açıkladılar ve bu terminalin 2030'ların ortalarında yolculara açılması bekleniyor.