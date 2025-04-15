CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz'ın da bulunduğu 86 kişinin ifadeleri alınmaya başlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.

Bugüne kadar 21 kişinin tanık sıfatıyla ifadesi alınan soruşturmada tanık beyanlarında geçen kişilerin hesap hareketlerinin incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) gelen raporun dava dosyasına girmesinin ardından tanık beyanları, MASAK raporu, SGK kayıtları, tapu kayıtları ve ilgili evraklar dikkate alınarak 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına geçildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden CHP Genel Merkez avukatı Çağlar Çağlayan'ın ifade verdiği öğrenildi.

Savcılığın şüpheli listesinde İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bazı parti yöneticileri ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz da bulunuyor.