Havalimanı girişinde sloganlarla karşılanan Tugay, yaptığı konuşmada, demokrasinin bir nöbet değişimi olduğunu belirterek, seçilmesi halinde hayatta olan eski başkanlarla her zaman birlikte olacağını, onların deneyimlerinden faydalanacağını ifade etti.

Tugay, "Onların yükselttiği bayrağa ve paha biçilmez miraslarına, İzmir'e kazandırdıkları değerlere sahip çıkmayı namus, vefa ve yurtseverlik borcu olarak görüyorum. İzmir, Türkiye'nin ve Cumhuriyet'in simge kentidir. Biz bu emaneti, bu mirası CHP olarak bugüne kadar onurla ve gururla taşıdık. Bundan sonra aldığımız bayrağı daha yükseğe taşıyacağız." diye konuştu.

Cemil Tugay'a CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da eşlik etti.