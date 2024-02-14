İstanbul'da köşe başlarındaki seyyar satıcılar ile çiçekçi dükkanları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde özellikle kırmızı çiçeklerin satışını yapıyor.

Ümraniye'de seyyar çiçekçilik yapan Özgür Usta, hazırlıklarını yaptıklarını ve mesai bitiminde satışların artmasını beklediklerini belirterek, "Bu yıl kırmızı gül fiyatları yüksek. Pek fazla gül alamadık. Gülün tanesi 150 lira. Karanfillerin demetleri 150, papatyaların 200 liradan başlıyor. Kokuları güzel olduğu için nergis ve frezyalara da ilgi var." dedi.

Gül alamayanların tercihi kırmızı karanfil

Sevgililer Günü'nde en çok satışı yapılan gülün fiyatlarının yükselmesi nedeniyle, adedi 80 liradan satılan karanfile ilgi gösterildiğini de kaydeden Usta, "O da kırmızı olduğu için parası olmayanlar tercih ediyor." diye konuştu.

Seyyar çiçekçi Bahar Küçükdemircioğlu da karanfil, kalpli kırmızı uçan balon ve papatya sattıklarını, balonların 150 lira olduğunu, çiçeklerin fiyatının ise 100 liradan başladığını söyleyerek, "Gül göremediniz çünkü çok pahalı, alamadık, satamıyoruz. Bu sene karanfillerimiz var." ifadelerini kullandı.

Gençlerin daha çok çiçek aldığına dikkati çeken Küçükdemircioğlu, saat 15.00'ten sonra satışların arttığını dile getirdi.

Çiçekçi dükkanlarında durum

Ümraniye'de çiçekçi dükkanı işleten Burak Hanedar ise bugün yoğunluktan telefonlarının susmadığını, rafların erken saatlerden boşaldığını anlattı.

En çok kırmızı gül sattıklarını belirten Hanedar, "Aşk dediğimiz zaman, 14 Şubat dediğimiz zaman kesinlikle gül. Gülün fiyatı bu yıl yükseldi, 100 liraya çıktı. Piyasaya göre 150-200 lira bandında da değişiyor. Durumu müsait olmayanlar karanfil tercih ediyor ama perakende olarak mağazaya girdiğimiz zaman kesinlikle gül diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bazı internet siteleriyle anlaşmaları olmasına rağmen son dönemde mağazadan satışların arttığını ve vatandaşların çiçekleri görerek satın almak istediğini kaydeden Hanedar, bir buket çiçek almak için bu yıl 1000 liranın gözden çıkarılması gerektiğini, tek kutulu güllerin fiyatlarının 100 liradan başladığını ve vazoda satılan çiçeklere de ilginin arttığını söyledi.

Hanedar, "Çiçeklerin daha çok evli kişiler tarafından alındığını gözlemliyorum. Bu onur verici bir şey. 60 yaşında dede bile buraya bastonla geliyor, eşine çiçek alıyor." dedi.

Kız arkadaşına kırmızı gül almak için mağazaya gelen Yücel Aslan, "İki gül alacağım. Aramızda öyle bir muhabbet var." ifadesini kullandı.

Çiçekçi kuryesi Semih Kaya, "Çoğu müşterimiz haberi olmadığı için şaşırıyor, mutlu da oluyor. O tepkiyi görmek güzel. Bizi de mutlu ediyor." şeklinde konuştu.