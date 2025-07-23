Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Guo, ayrıca ABD'yi, uzun süredir Birleşmiş Milletler (BM) örgütüne olan "borçlarını ödememekle" itham etti.

Ülkesinin UNESCO'ya olan "sarsılmaz" desteğini yineleyen Guo, Çin'in, tüm ülkeleri çok taraflılığa olan bağlılıklarını yeniden teyit etmeye çağırdığını söyledi.

ABD'nin örgütten çekilme kararı, Aralık 2026 sonunda yürürlüğe girecek.

ABD, çekilme kararını duyurmuştu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ülkesinin UNESCO'dan ayrılma kararının UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a iletildiğini açıklamıştı.

Bruce, Dışişleri Bakanlığının internet sayfasından paylaştığı yazılı açıklamada, "UNESCO'nun, Filistin Devletini (BM'ye) üye devlet olarak kabul etme kararı, ABD politikasına aykırı olarak oldukça sorunludur ve örgüt içinde İsrail karşıtı söylemin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur." ifadelerine yer vermişti.

ABD, Başkan Donald Trump döneminde iki, örgüt tarihinde üçüncü kez UNESCO'dan çekilmiş oldu.

ABD ilk kez, 1981-1989 yıllarındaki Başkan Ronald Reagan döneminde 1984'te UNESCO'dan çekilmiş, George W. Bush başkanlığında, 2003'te UNESCO'ya yeniden katılmıştı.

ABD, Trump'ın ilk dönemine denk gelen 2017'de UNESCO'dan "İsrail karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle ayrılmıştı.

2021-2025'e denk gelen Joe Biden yönetiminde ABD yönetimi, 2023'te yeniden UNESCO'ya dönmüştü.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Paris merkezli UNESCO, BM'nin küresel eğitim, bilim ve kültür faaliyetlerine odaklanıyor.