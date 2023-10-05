Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Pendikspor ile Siltaş Yapı arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı

Pendikspor ile Siltaş Yapı arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı

Bu başarısıyla dünya sıralamasında dördüncülüğe yükselen 22 yaşındaki Sinner, Adriano Panatta'nın ardından ilk 5 içine giren ikinci İtalyan tenisçi olmayı başardı.

Yarı finalde İspanyol Carlos Alcaraz'ı eleyerek dikkati çeken Sinner, 2 saat 1 dakika süren mücadelenin ardından Medvedev'i de 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Başkent Pekin'de düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 serisi turnuvasının tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Medvedev ile 6 numaralı seribaşı Sinner karşılaştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.