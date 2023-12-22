Haber: Mert Osman Erman

Bu hafta Çin sosyal medyasında viral olan bir video klibin içinde yakalandı ve çevrimiçi olarak büyük tepki yarattı.

Hastanenin ana şirketi olan Aier China, cerrahı uzaklaştırdı ve olayın 2019'da meydana geldiği hastanenin CEO'sunu görevden aldı.

BBC, Aier China'ya yorum yapması için ulaştı.

Video, cerrahın hastayı ameliyat sırasında en az üç kez başına yumruk attığını gösteriyor gibi görünüyor.

Bir dizi göz hastanesini işleten Aier China, olayın güneybatı Çin şehri Guigang'daki hastanesinde gerçekleştiğini söyledi.

Hasta 82 yaşındaydı ve "ameliyat sırasında yerel anestezi nedeniyle hasta dayanılmaz bir duruma geldi" dedi. Hastanın başını ve gözlerini birden fazla kez hareket ettirdiği belirtildi.

Hasta, yalnızca yerel bir lehçe konuşabiliyordu ve doktorun Mandarin uyarılarına yanıt vermiyormuş gibi görünmediği için cerrah "acil bir durumda hastayı kaba bir şekilde tedavi etti". Yerel yetkililere göre hasta alnında morluklar yaşadı.

Ameliyatın ardından hastanenin yönetimi özür diledi ve hasta oğluna göre 500 yuan (70 dolar, 55 pound) tazminat ödedi. Ayrıca annesinin şu anda sol gözünde kör olduğunu, ancak bunun olaydan kaynaklanıp kaynaklanmadığı net değil.

Aier China, hastanenin olayı merkeze bildirmediğini söyledi. Perşembe günü, Guiyang hastanesi CEO'sunun görevden alındığını ve cerrahın - aynı zamanda hastane dekanı olan - "grubun kurallarına ciddi ihlaller" nedeniyle askıya alındığını açıkladı, bu da diğer belirtilmemiş suçları içeriyordu.

Olay Aralık 2019'da meydana geldiği halde, bu hafta tanınmış bir Çinli doktor olan Ai Fen, ameliyatın CCTV görüntülerini paylaştıktan sonra kamuoyunun dikkatini çekti.

Dr. Ai, başlangıçta Wuhan'daki Covid salgınına dikkat çeken bir doktor grubunun bir üyesiydi ve kendi Weibo hesabında (iki milyondan fazla takipçisi olan) klibi paylaştı.

Dr. Ai, Aier China ile 2021'de bir operasyona gittiğinde hukuki anlaşmazlıkların içine girdi. İddiasına göre, o operasyon nedeniyle bir gözünde neredeyse kör oldu, ancak Aier China bu iddiayı reddetti.