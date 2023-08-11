Haber: Mert Osman Erman

Country Garden, Çin'in en büyük mülkiyet geliştiricilerinden biri olarak bilinmekte ve bu açıklama, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin karşı karşıya kaldığı büyük sorunların son bir işareti olarak değerlendirilmektedir.

Bu hafta yayınlanan resmi veriler, Çin'in iki yıldan fazla bir süre sonra ilk kez deflasyona girdiğini gösterdi. İhracatlar da sert düştü, gençlik işsizliği ise rekor seviyeye ulaştı.

Country Garden Holdings'in hisseleri Cuma öğleden sonra Hong Kong ticaretinde %5'ten fazla düştü.

Country Garden, "2023 yılının ilk altı ayı için yaklaşık olarak 45 milyar RMB [$6.24 milyar; £4.9 milyar] ile 55 milyar RMB arasında bir net kayıp kaydedeceği" açıklandı. Beklenen kayıp, geçen yılın aynı dönemi için 265 milyon dolarlık bir kar ile karşılaştırıldığında oldukça büyük bir düşüşe işaret ediyor.

Şirket ayrıca, işi düzeltme yolları bulmak için başkanı Yang Huiyan tarafından yönetilen özel bir görev gücü kurdu.

Daha önceki Perşembe günü, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's şirketin derecelendirmesini düşürdü ve "artan likidite ve yeniden finansman riskleri"ni belirtti.

Bu gelişmeler, Çin'in pandemi sonrası toparlanmasının hızı hakkında soru işaretleri doğurmuş olan bir dizi ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğu bir döneme denk geldi.

Bu hafta yayınlanan resmi verilere göre, ülkenin ihracatı Temmuz ayında bir önceki yıla göre %14.5 oranında daha fazla düştü ve ithalatlar %12.4 azaldı.

Rekor seviyede olan gençlik işsizliği de yakından izleniyor, çünkü bu yıl 11.58 milyon üniversite mezununun iş piyasasına girmesi bekleniyor.

Perşembe günü, ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in artan ekonomik sorunlarının onu bir "zaman bombası" haline getirdiğini söyledi.

Batı eyaleti Utah'taki bir bağış etkinliğinde Bay Biden, "Çin zor durumda" dedi ve yüksek işsizliği ve yaşlanan iş gücünü vurguladı.

Ülke ayrıca şişen yerel yönetim borçları ve konut piyasasındaki zorluklarla mücadele etmektedir.

Geçen ay, Çin'in bir zamanlar en büyük gayrimenkul firması olan Evergrande, 2021 ve 2022'de toplamda 81.1 milyar dolar kaybettiğini açıkladı.

Bu açıklama, firmasının 2021'in sonlarında borçlarını ödeyemediği ve uzun süredir beklenen kazançlarını yatırımcılara rapor ettiği bir dönemde geldi.

Evergrande, yaklaşık 300 milyar dolar borçla mücadele ediyor.

Büyük kayıplar, geliştiricinin son yıllarda Çin'deki mülkiyet piyasası krizi tarafından ne kadar sarsıldığını gösteriyor.

Çin'in mülkiyet sektöründeki sorunlar - evlerin inşasından, içlerine konan beyaz eşya üreten endüstrilere kadar her şeyi içerir - ülkenin ekonomisinin yaklaşık üçte birini oluşturduğundan, büyük etkilere sahip olabilir.