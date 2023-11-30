Haber: Damla Oya Erman



Bu yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, Tiangong uzay istasyonunun yörüngeye gelişinden bu yana tam olarak görüntülenen ilk anı temsil ediyor.

Ekip, yüksek çözünürlüklü kameralarını kullanarak çektikleri bu fotoğrafları, istasyonun tam yapısını ayrıldıkları sırada gösteriyor. Bu, Tiangong'un tamamlanmış halini gösteren ilk kapsamlı görsel belge olarak tarihe geçiyor.

Shenzhou 16 ekibi, uzay istasyonunun kontrolünü Shenzhou 17 ekibine devretmeden önce bu muazzam görev boyunca bir dizi bilimsel deney gerçekleştirdi. 26 Ekim'de Tiangong'a ulaşan Shenzhou 17 ekibi, istasyonun kontrolünü devralarak Shenzhou 16'nın Dünya'ya dönüşünü sağladı.

Tiangong Uzay İstasyonu, 2021 yılında düşük Dünya yörüngesine ilk modülü olan Tianhe'yi yerleştirdi. Ardından gelen Shenzhou 12 mürettebatı, istasyona 16 Haziran 2021'de ulaştı ve 90 gün boyunca istasyonda kalarak bu alanda önceki görev sürelerini üç katına çıkardı.

İstasyonun diğer iki modülü, Wentian ve Mengtian, sırasıyla 2022 ve 2023'te fırlatıldı, böylece Tiangong'un tam uzunluğu 55 metre ve ağırlığı 77 ton oldu. Bu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yaklaşık %20'si büyüklüğünde bir istasyon demek.

Bu önemli fotoğraflar, Tiangong'un bilimsel çalışmalarını sürdürme amacıyla önümüzdeki on yıl boyunca bir ev sahipliği yapmaya devam etme hedefini gösteriyor. Çin Uzay Ajansı (CMSA), bu uzay istasyonunu ek üç modül ekleyerek genişletmeyi planlıyor. Ayrıca, Tiangong'a eşlik edecek ve tamirat, yakıt ikmali ve hatta yükseltmeler için istasyona katılabilen "Xuntian" adlı Hubble sınıfı bir uzay teleskobu göndermeyi planlıyor.