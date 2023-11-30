Haber: Damla Oya Erman





Mirow'daki Mecklenburg Göl Bölgesi'nde parçalanmış halde bulunan kılıçlar, muhtemelen hendek kazmak için yapılan faaliyetler sırasında yüzeye dağılmıştı. Araştırmacılara göre, bu kılıçlar M.Ö. 3.000 yıllarına tarihlenen Tunç Çağı'na ait adak veya kurban sunumları olarak bırakılmış.

Araştırmacılar, "Değerli eşyaların böyle depolanması alışılmadık bir durum değil, ancak Mecklenburg-Batı Pomeranya'da bu kadar çok sayıda Tunç Çağı kılıcının bir arada bulunduğu daha önce görülmemiş bir durum," dedi.

LAKD'nin duyurusuna göre, Rügen yakınlarında bulunan bir hazine de dikkat çekiyor. 11. yüzyıldan kalma 6.000 gümüş sikke içeren bu hazine, tarım faaliyetleri sonucu yüzeyde dağılmış durumda olan bir kil kap içinde bulunmuş.

Sikke incelemeleri, çoğunluğunun Batı Almanya ve Meißen-Yukarı Lusatia bölgesinden geldiğini, ancak yaklaşık %10'unun İngiltere, Danimarka, Bohemya ve Macaristan'dan geldiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, bu hazine keşfinin savaş sonrası dönemin en büyük Slav sikke hazinesi olduğunu belirtiyor ve 11. yüzyıldaki muhtemel ticaret ilişkileri hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Mecklenburg Göl Bölgesi'nde ortaya çıkan diğer önemli bulgulardan biri de bir captorge ve haç şeklindeki iki farklı kalıntı kabı. Bu kalıntı kapları, Hristiyan inancının, o dönemde genellikle başka inançlar tarafından etkilenen bölgede nadir bir kanıtı olarak öne çıkıyor. Arkeologlar ayrıca bu kalıntı kaplarıyla birlikte 1.700 sikke, yüzükler, inci kolye, kuvars kristalleri ve karnelyan boncukları da bulmuş durumda.

Bu heyecan verici keşifler, Mecklenburg-Batı Pomeranya'da tarih öncesi döneme ait önemli bilgiler sunuyor ve bölgenin antik geçmişi hakkında yeni ışıklar tutuyor.