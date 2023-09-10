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"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber uzay ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

Uzaktan algılama özelliğine sahip uydunun, elektromanyetik çevre tespiti ve bağlantılı teknik testler için kullanılacağı belirtildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 487'nci görev oldu.

Hindistan'ın uzay aracı "Aditya-L1", Dünya ve Ay'ın fotoğraflarını yakalıyor

Hindistan'ın uzay aracı "Aditya-L1", Dünya ve Ay'ın fotoğraflarını yakalıyor

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre " Yaogan-40 " uydusu, Long March 6 roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

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