Haber: Damla Oya Erman

Karşılıklı vizesiz düzenle, Çin'in yabancı turizmi artırmak amacıyla altı ülkeye sunduğu mevcut vizesiz düzenlemeyi takip ediyor.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin tarafından duyurulan bu anlaşma, Tayland'ın Eylül ayında Çin turistlerinden bu Şubat'a kadar vize muafiyeti getirmesinin ardından geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin ve Tayland arasındaki karşılıklı vize muafiyetinin "her iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini" belirtti.

Bakanlık sözcüsü Wang Wenbin, salı günkü düzenli bir basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Bu konuda sorumlu olan hükümet departmanları, ayrıntılar konusunda yakın iletişimde bulunuyor. Düzenlemenin erken uygulanmasını bekliyoruz" dedi.

Çin, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmasının yanı sıra küresel bir üretim devi ve zengin kültür ve tarihe sahip dev bir ülkedir. Ancak Çin'e seyahat etmek herkes için kolay olmamıştır. Kendi kendine izolasyon dönemleri, karmaşık vize kuralları ve yabancı dostu olmayan Çin e-ödeme uygulamalarının hakimiyeti, turistlerin sorunsuz seyahat etmelerine engel olmuştur.

Covid-19 pandemisi sırasında Çin'in sınırları neredeyse üç yıl boyunca kapalıydı. Ancak Pekin şimdi turistleri geri çekmek istiyor gibi görünüyor. Tayland ile yapılan anlaşma, Çin'in ekonomisinin toparlanmaya çalıştığı bir dönemde yabancı turizmi artırmak amacıyla altı ülkeye sunduğu mevcut vizesiz düzenlemeyi takip ediyor.

Kasım ayında Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya vatandaşlarına 15 gün boyunca vizesiz giriş izin veren bir deneme programını duyurdu. Bu politika, Aralık ayında başlayan ve bu yılın Kasım ayının sonuna kadar sürecek olan bir programdır. Aralık ayında, bu altı ülkeden gelen 118.000 gezginin, milli bir vizesiz giriş politikası uyarınca Çin'e girdiği bildirildi. Bu vizesiz girişler, bu ülkelerden Çin'e yapılan toplam ziyaret sayısının yüzde 55'ini oluşturdu ve bu, Kasım ayına kıyasla neredeyse yüzde 30 artışa denk geldi.

Çin ayrıca Amerikalı turistlere Çin'e ziyaretlerini basitleştirme adına vize başvuru sürecini kolaylaştırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen gezginlerin artık turist vizesi başvurusu yapmak için gidiş-dönüş uçak bileti, otel rezervasyonu, seyahat planı veya davet mektubu kanıtı sunma zorunluluğu ortadan kalktı.

Çin, daha fazla uluslararası gezgini çekmek amacıyla geniş kapsamlı çabalarının bir parçası olarak önemli adımlar atıyor. Pandemi sırasında alınan Covid-19 testi gereksinimlerini kaldırdı, iş seyahati yapanlara vize alma seçeneği sundu ve bazı ülkelerden gelen ziyaretçileri parmak izi toplamaktan muaf tuttu.

Geçen yaz, Çin'in iki büyük ödeme uygulaması WeChat ve Alipay, ziyaretçilere yabancı kredi kartlarını bağlama olanağı tanıdı, böylece neredeyse nakitsiz bir ülkede taksi rezervasyonu yapabilir, metroda yolculuk edebilir ve restoranlarda, otellerde ve mağazalarda ödeme yapabilirlerdi.

Ancak uluslararası gezginlerin Çin'e dönüşü yavaş oldu ve hala pandemi öncesi seviyelerin çok altında seyrediyor. 2023'ün ilk yarısında, Çin göç idare yetkilileri, yabancıların toplam 8.4 milyon giriş ve çıkışını kaydetti ve bu, 2019'daki aynı dönemde kaydedilen sayının yüzde 30'un altında. Yılın üçüncü çeyreğinde, yabancılar tarafından yapılan giriş ve çıkış sayısı 8 milyona yükseldi, yine de 2019'daki aynı dönemin yarısı seviyesinde.

Çin seyahat acenteleri yabancı turistlerde çok daha büyük bir düşüş yaşadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göre, Çin seyahat acenteleri, 2023'ün ilk altı ayında 477.800 yabancı turist ağırladı ve bu, 2019'un aynı döneminin yalnızca yüzde 5.58'ine denk geliyordu. Bakanlık, geçen yılın ikinci yarısına ait verileri henüz yayınlamadı.