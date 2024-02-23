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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, geminin kaptanı gözaltına alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kaza sırasında aralarında bir yolcu otobüsü ile motosikletin bulunduğu 5 araçtan üçü suya, ikisi köprünün sütunlarının arasına sıkışan geminin üzerine düştü.

Çin 'in Guangcou şehrinde bulunan İnci Nehri üzerindeki Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü kargo gemisi nin taşıyıcı sütunlarına çarpması sonucu çöktü, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.

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