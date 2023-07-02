İSTANBUL- Veriler lojistik sektöründeki toparlanmanın sürdüğünü gösterdi. Verilere göre, yılın ilk 5 ayında toplam lojistik hacmi yıllık bazda yüzde 4,5 artışla 129 trilyon 900 milyar yuanı buldu. Artış oranı yılın ilk 4 ayına göre 0,1 puan yükseldi.



Endüstriyel ürünlerin lojistiği, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ederken, toplam lojistik büyümesine katkısı yaklaşık yüzde 70 seviyesinde kaldı. İthalat lojistiğinde gözle görülür bir artış kaydedildi. Ocak-mayıs döneminde ithalat lojistiği hacmi yıllık olarak yüzde 11,9 artarken, mayıs ayında bu oran yıllık bazda yüzde 14,1 yükseldi. Veriler ayrıca yılın ilk 5 ayında lojistik sektöründeki toplam gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 5 trilyon 200 milyar yuanı bulduğunu gösterdi.

HABER: METE YILMAZ