İSTANBUL- Çin, bağışlanan organ sayısı bakımından dünyada ikinci sırada yer alırken, bu sayı her yıl organ nakli bekleyen 300 bin hasta düşünüldüğünde ihtiyacı karşılamaktan uzak kalıyor. Bununla birlikte, ülkede organ bağışı için başvuran kişi sayısının her geçen gün arttığı aktarıldı.



Organ nakli ameliyatı yapma lisansına sahip 183 hastane bulunan Çin’de kalp ve böbrek ameliyatlarından sonra hayatta kalma süresi dünyada ilk sıralarda yer alıyor.45 bin 800 Çin vatandaşının da hayatını kaybettikten sonra organları bağışlandı. Bağışlanan 139 bin organ, 100 binden fazla kişinin hayatını kurtardı.

HABER: ERCAN AYDIN