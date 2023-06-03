İSTANBUL- Verilere göre, bu dönemde sektörün kârı yıllık yüzde 13,8 artarak 367,4 milyar yuan’a (yaklaşık 51,77 milyar dolar) yükselirken, gelir bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artarak 3,32 trilyon yuan’a ulaştı.



Bu dönemde yazılım ürünlerinden elde edilen gelir, yıllık yüzde 11,1 artışla 818,3 milyar yuan oldu. Verilere göre, endüstriyel yazılım ürünlerinden elde edilen gelir ise yıllık yüzde 15,1 artışla 81,48 milyar yuan'a yükseldi. Veriler, bulut bilgi işlem ve büyük veri hizmetleri gelirinin yıllık yüzde 16,3 arttığını ve e-ticaret platformu teknik hizmet gelirinin yüzde 4,1 arttığını gösterdi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI