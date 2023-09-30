Haber: Damla Oya Erman

Çin hükümeti, Apple'ın App Store'u aracılığıyla yasaklanmış uygulamalara erişim sağlayan büyük bir açığı kapatmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Wall Street Journal'ın raporuna göre, teknoloji devi, Çinli yetkililerle bu yeni kısıtlayıcı kuralları ele almak için görüşmelere başladı.

Sosyal medya devleri X, Instagram, Facebook, WhatsApp ve YouTube gibi uygulamalar, Çin'in App Store sürümünde kullanılamaz hale gelebilir. Bu sitelere Çin'deki kullanıcılar, VPN'ler gibi sanal özel ağları indirmedikçe zaten erişemiyorlar.

Bu değişiklik, Apple'ın Çin'deki zorluklarının bir parçası olarak geliyor. Çünkü Çin, iPhone'lar, AirPods'lar, Mac'ler ve iPod'ların %95'inin üretildiği yerdir. Üstelik, yeni iPhone 15'in piyasaya sürülmesinden sadece bir hafta önce Çin, hükümet çalışanlarının işyerinde iPhone kullanımını yasakladı.

Çin, Apple için ABD'nin ardından gelen en büyük pazarlardan biridir ve 2022 Eylül'e kadar olan tam yılda şirketin gelirinin yaklaşık 74 milyar dolarını oluşturduğu bildirilmiştir. Bu nedenle, Çinli tüketicilerin kaybedilmesi, şirket için ciddi bir maliyet oluşturabilir. Üstelik, rakip Çin merkezli üretici Huawei'nin Mate 60 akıllı telefonunun piyasaya sürülmesiyle bu tehdit daha da artıyor gibi görünüyor.