İSTANBUL- Bu yılki Kanton Fuarı’na yaklaşık 350 bin yerel ve yabancı işletme katıldı ve fuarda 1 milyonu aşkın ürün sergilendi. Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerden gelen 370 işletme, fuara katılan yabancı işletmelerin yüzde 73’ünü oluşturdu.



Net rakamlar henüz açıklanmamış olmakla birlikte fuarın ikinci döneminde 4 milyar 500 milyon dolarlık ihracat sözleşmesinin imzalandığı bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; günlük tüketim malları, hediyelik eşya ve ev dekorasyonu gibi hafif sanayi ürünlerinin sergilendiği bu döneme katılan işletmelerin sayısı 12 bini buldu.



Öte yandan 30’dan fazla şirketin temsilcileri, küresel müşterilere Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nden gelen 300’ü aşkın çeşit pamuklu tekstil ürünü tanıttı. 100’den fazla yerli ve yabancı alıcının katıldığı etkinlikte 570 milyon yuanlık niyet sözleşmesi imzalandı.



Xinjiang, Çin’in önemli bir pamuk üretim bölgesi olma özelliğini taşıyor. Pamuk endüstrisinin avantajları ve potansiyeli sürekli olarak geliştiriliyor. Kanton Fuarı, Xinjiang pamuğunun dünyaya tanıtılmasına önemli bir platform sağladı.

HABER: ERCAN AYDIN