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Açıklamada Şü'nün, Eylül-Aralık 2020'de ofisteki içeceklerine zehirli madde koyarak şirketin kurucusu dışında 4 iş arkadaşını da zehirlediği ancak bu kişilerin iyileştiği aktarıldı.

Şanghay Birinci Orta Halk Mahkemesinden yapılan açıklamada, Şü'nün, şirketin kurucusu Lin'i Kasım 2020'de aralarında iş nedeniyle çıkan anlaşmazlık nedeniyle zehirlediği belirtildi.

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