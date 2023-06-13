İSTANBUL- Verilere göre, mayıs ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, otomobil üretimi yüzde 21,1 artarak 2 milyon 333 bin adet, otomobil satışı yüzde 27,9 artarak 2 milyon 382 bin adet olarak gerçekleşti.



Yeni enerjili araç imalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 713 bin adet olurken, yeni enerjili araçların satışı yüzde 60,2 artarak 717 bin adede ulaştı. 2022 yılında dünyada 10 milyondan fazla elektrikli araç satıldı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın nisan sonunda açıkladığı rapora bakılırsa bu yıl yüzde 35 dolayında artışla 14 milyon elektrikli otomobil sürümü yapılacak. Son projeksiyonlar, 2020 yılında tüm otomobiller içinde dünyada yüzde 4 olan elektrikli otomobil payının, 2022’de yüzde 14 olup bu yıl da yüzde 18’e çıkacağını gösteriyor.

HABER: METE YILMAZ