ANKARA AA- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işbirliğinde çocuk ve aile dostu yapımlara teşvik ödülü verilecek.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortaklığında yürütülen teşvik projesinin takvimi Üst Kurulun internet sitesinde yayınladı.

Çocuk ve aile dostu yapım ve dizilerin desteklenmesi amaçlanan projede, 1 Temmuz 2022 ile 30 Haziran 2023 arasında yayınlanan yapımlar ödüllendirilecek.

Başvurular RTÜK'ün internet sitesi üzerinden yapılacak

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar geçtiğimiz yıl içinde yayınladıkları çocuk ve aile dostu içerikler için başvurabilecek. Başvurular RTÜK'ün internet sitesi üzerinden 30 Eylül'e kadar yapılacak.

Yayın örneklerini ilgili başvuru alanına yükleyecek radyo ve televizyonlara, seçici kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda 10 kategoride çocuk ve aile dostu yapım ödülü verilecek.

2023 Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri, dizi, film, haber, belgesel, çocuk programı, spor programı, yarışma, güncel yapım, bilim sanat kültür ve eğlence programları kategorilerinde dağıtılacak.

Başvuruların nihai değerlendirmesi, 1 Ekim-31 Ekim'de RTÜK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca oluşturulan Seçici Kurulca yapılacak.

Ödüllerin toplam değeri 15 milyon 621 bin lira olarak belirlendi.