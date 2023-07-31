Haber: Mert Osman Erman

Ein el-Hilweh kampında çatışmalar, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın Fetih hareketi ile rakip İslamcı gruplar arasında patlak verdi.

Altı kişi arasında Fetih komutanı da bulunuyordu, hareket bu bilgiyi doğruladı.

1948 yılında kurulan istikrarsız Ein el-Hilweh kampı, BM'ye göre 63.000'den fazla kayıtlı mülteciyle Lübnan'ın en büyüğüdür.

Bazı tahminler nüfusun daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Güneydeki Sidon şehrine yakın bir konumda bulunan kamp, Lübnan güvenlik güçlerinin yetki alanının dışında yer alıyor.

Kampın güvenliğini sağlamak, kamp içindeki rakip fraksiyonlara bırakılıyor, ancak fraksiyonlar arasındaki anlaşmazlıklar yaygındır.

Hafta sonu yaşanan şiddet olayları, İslamcı al-Shabab al-Muslim grubundan bir üyenin Cumartesi günü öldürülmesiyle başlamıştı. AFP haber ajansı, kamp içindeki bir isimsiz kaynağa dayanarak, grup lideri de dahil olmak üzere altı kişinin yaralandığını bildirdi.

Tansiyonlar Pazar günü de artarak devam etti ve Fetih komutanı Ashraf al-Armouchi ile dört yardımcısının ölümüyle sonuçlandı.

AFP'nin aktardığı bir açıklamada, Fetih, Lübnan'daki Filistin kamplarının "güvenlik ve istikrarını" zayıflatmayı amaçlayan "iğrenç ve korkak bir suç" olarak nitelendirdi.

Filistin liderliği, "kampın güvenliği kırmızı çizgidir ve halkımızı korkutmak ve güvenliklerini tehdit etmek hiçbir şekilde kabul edilemez" şeklinde belirtti.

Altı kişinin yanı sıra, Lübnan askerleri de şiddet olayları sırasında yaralandı, Lübnan ordusu bildirdi.

Filistin mültecilerine yardım eden BM Ajansı UNRWA'nın Lübnan temsilcisi Dorothee Kraus, kamp içindeki tüm ajans faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Kraus, "tüm militan grupları sivillerin güvenliğini sağlamaya ve BM tesislerinin dokunulmazlığına saygı göstermeye" çağırdı.

AFP tarafından aktarılan ortak bir açıklamaya göre, ateşkes sonradan kabul edildi.

BM Ajansı UNRWA'ya göre, Lübnan'da 479.000'den fazla mülteci kayıtlıdır. Bunların yaklaşık yarısı ülkenin 12 mülteci kampında "çok kötü" yaşam koşullarında yaşamaktadır.