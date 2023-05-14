İSTANBUL- Anne ve babası hayatta olan bine yakın üyesi arasında yaptığı ankette, çocukların anne ve babayla ev dışında baş başa geçirdikleri zaman ve hediye için ayırdıkları bütçeler araştırıldı

AYDA EN AZ BİR KEZ ANNE-KIZ GÜNÜ

Ankete katılanların kadınların yüzde 45’i ayda en az bir “anne-kız” günlerinin olduğunu, yüzde 30’u ise üç ayda bir anneleri ile baş başa dışarıda vakit geçirdiklerini ifade etti. Kadınların yüzde 15’i yılda ancak bir ya da iki kez anneleri ile özel buluşabilirken, anne-kız günlerine hiç vakit ayıramadıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 10’da kaldı.

Ayda en az bir baba-kız günü olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 10 civarında. Kadınların yüzde 30’u yılda bir ya da iki kez babaları ile baş başa vakit geçirirken, bu soruya üç ayda bir diyenlerin oranı yüzde 15 oldu. Kadınların yüzde 45’i ise babaları ile özel buluşmalara zaman ayıramadıklarını söyledi.

BABA-OĞUL BULUŞMALARI MAÇLARLA SINIRLI

Erkeklerin yüzde 40’ı anne-oğul buluşmalarını üç ayda bir yapıyor. Ayda bir anne ile baş başa dışarıda vakit geçiririm diyen erkeklerin oranı yüzde 10’larda kalırken, yılda bir ya da iki kez buluşanların oranı da yüzde 25 oldu. Erkeklerin dörtte biri de anne ile ev dışında baş başa buluşmaya vakit ayırmadıklarını ifade ettiler.

Ankette baba-oğul buluşmalarının ise ağırlıklı olarak maç günlerinde yoğunlaştığı belirlendi.

Ayda en az bir kez babayla ev dışında vakit geçiren erkeklerin oranı yüzde 35; üç ayda en az bir kez babayla buluşan erkeklerin oranı da yüzde 20 oldu. Erkeklerin yüzde 10’u yılda bir ya da iki kez babayla ev dışında buluşurken, üç erkekten birinin babaları ile ev dışında buluşmaya zaman ayırmadığı belirlendi.

ANNEYE YILDA 2 BİN TL HEDİYE, BABAYA ÜÇTE BİRİ

Anket, hem erkek hem de kadınların ebeveynlere hediye alımında da babalara kıyasla annelerine karşı daha verici olduklarını ortaya koydu.

Kadınlar, doğum günü, anneler günü, yılbaşı ve spontane hediyeler için annelerine yılda ortalama 2 bin TL harcarken, bu rakam erkek çocuklarda yarı yarıya düşüyor.

Özel günlerdeki hediyeler için kadınlar babaya yılda 750 TL, erkekler ise 500 TL harcıyor.

Rakamlardaki düşüşün nedeni babalara ait özel günlerin unutulup gitmesi gibi görünüyor. Kadınların yüzde 15’i babalarının doğum gününü unuttuklarını ya da Babalar Günü’nde hediye almadıklarını itiraf ediyor. Erkekler için ise bu durum daha yüz kızartıcı. Onların üçte biri babalarının özel günlerini unutabildiklerini söylüyor.

E-TİCARETİN ANNELER GÜNÜ BEKLENTİSİ 5 MİLYAR TL

Avantajix.com’un Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş’e göre anketin sonuçları ile Avantajix dataları örtüşüyor. Çocuklar için konu ebeveynlerine karşı hassasiyet olduğunda anneler sürekli birinci sırayı alıyor. Gerçekten de Avantajix kullanılarak yapılan harcamaların, anneler gününde babalar gününe kıyasla çok daha fazla olduğunu gözlemlemek mümkün.

Köseibiş, bu yıl seçimler ile aynı güne denk gelen Anneler Günü’nde online platformlardan yaklaşık 5 milyar TL’lik hediye alışverişi yapılmasını beklediklerini bildirdi.

Önceki yıllarda online piyasaların Anneler Günü satış hacminin 2-2,5 milyar TL aralığında gerçekleştiğini hatırlatan Köseibiş, şunları söyledi:

“Bu yıl fiyatlar neredeyse ikiye katlanmış durumda. Kişilerin maddi sıkıntısından dolayı hediye alışverişleri adet olarak düşecek olsa da TL bazında hacimde yüzde 100-125 bandında artış bekliyoruz. Şu ana kadar Avantajix üzerinden satın almalarda ortalama sepet tutarının 400 TL’ye yükseldiğini görüyoruz. Geçen yıllarda sepet ortalaması 200-250 TL aralığındaydı.

Ayrıca, hediye alınırken, artık en uygun fiyatlı ürüne ulaşmaya dikkat ediliyor; fiyat kıyaslama sitelerini kullananların sayısı artıyor. Hediye kupon kodu dağıtan, Avantajix gibi alışverişlerde nakit para hediye eden sitelere de yoğun ilgi var.”

HABER: METE YILMAZ