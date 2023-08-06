ANKARA AA- Çankaya'daki Cin Ali Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar hem Cin Ali hikayelerini dinledi hem de yaratıcılık ve el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen basit makineler atölyesine katıldı.

Müze Yöneticisi Selma Dölek, nesillerin, öğretmen Rasim Kaygusuz'un yazdığı Cin Ali hikayelerini okuyarak büyüdüğüne işaret ederek, yaklaşık 4 yıl önce açılan müzede de bu hikayelerinin ortaya çıkış sürecinin anlatıldığı söyledi.

Atölye çalışması kapsamında Cin Ali hikayeleriyle bir program oluşturduklarını anlatan Dölek, "Atölyelerde 4 kitabı ele alıyoruz. Bunlar, 'Cin Ali'nin Atı', 'Cin Ali'nin Topu', 'Cin Ali'nin Topacı' ve 'Cin Ali Kır Gezisinde'. Bugünkü atölyemizde 'Cin Ali'nin Atı' kitabıyla basit makineleri eşleştirdik." dedi.

Dölek, atölyelerin ağustos ayı boyunca devam edeceğini belirterek, "Ayın sonuna kadar her pazar atölyelerimiz olacak. Atölyelerimize, 4-12 yaşındaki çocuklar katılabilecek. Aileler, detaylı bilgiye sosyal medya hesaplarımızdan ya da telefonla arayarak ulaşabilirler." şeklinde konuştu.

Selma Dölek, artık müzelerde topluma fayda sağlayacak farklı çalışmaların da yapıldığını dile getirerek, "Atölye çalışmalarımızda, bir ilkokul okuma kitabından yola çıkarak işi bilime vardırdık. Dolayısıyla çocuklar çoklu düşünecekler, bütün duyularını kullanarak hem müzeyi hem de bilim konusunu ele alacaklar. Çalışmayla çocukların sorgulayan, düşünen, hayatlarında böyle ilerlemeye çalışan kişiler olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.