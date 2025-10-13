İSTANBUL (AA) - Corendon Airlines, Royal Avis tur operatörü işbirliğiyle Almanya, Avusturya ve Hollanda'daki 8 farklı havalimanından Cidde ve Medine'ye doğrudan uçuş gerçekleştiriyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20. kuruluş yılını kutlayan Corendon Airlines, İslam aleminin kutsal topraklarına ulaşmanın yeni ve konforlu bir yolunu sunmak amacıyla yeni bir hizmeti hayata geçirdi.



Corendon Airlines, Almanya'da Düsseldorf, Hannover, Köln, Frankfurt ve Nürnberg, Avusturya'da Salzburg ve Viyana, Hollanda'da ise Amsterdam havalimanlarından kutsal topraklara özel charter seferleri düzenliyor. Royal Avis tur operatörü işbirliğiyle ekim, aralık ve ocak aylarında gerçekleştirilecek bu seferlerle, 10 bin yolcunun taşınması planlanıyor.



Şirket, bugün yolcularını Köln-Bonn Havalimanı'ndan Cidde'ye taşıyarak operasyonun ilk seferini başlattı. Uçuş öncesinde yolcuların ve medya mensuplarının katılımıyla küçük bir tören düzenlendi.

Yaklaşık 6 saat süren seferler için Boeing 737-800 tipi uçaklar kullanılıyor. Uçuşlar, yetkili umre tur operatörleri aracılığıyla rezerve edilebiliyor. Bu ziyaretler, yıl boyu yapılabiliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cidde, tarihi şehir merkezi, Kızıldeniz kıyısındaki plajları ve sahil köyleriyle de önemli bir turizm noktası konumunda yer alıyor.

- 'Güçlü operasyonel ağımızla misafirlerimizin yanındayız'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, kuruluşlarının 20. yılında yolcularına yeni ve anlamlı deneyimler sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Batu, 'Avrupa'dan gerçekleştireceğimiz Cidde ve Medine uçuşlarımız, sadece bir seyahat hizmeti değil, aynı zamanda maneviyatı yüksek bir yolculukta misafirlerimizin yanında olma sorumluluğumuzun da bir göstergesi. Bu özel yolculuğu güvenli, rahat ve huzurlu bir uçuş ortamında yaşatmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. 20 yıldır olduğu gibi, bugün de yenilikçi yaklaşımımız, güler yüzlü hizmetimiz ve güçlü operasyonel ağımızla misafirlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.



- 'Büyük bir kolaylık sağlayacak'

Royal Avis Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Abdurrahman Dinçer de Corendon Airlines işbirliğiyle umre yolcularına yılın farklı dönemlerinde geniş bir uçuş ağı sunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

Bu seferlerin yolcular için avantaj sağlayacağını vurgulayan Dinçer, 'Almanya, Avusturya ve Hollanda'daki çıkış noktalarından Cidde ve Medine'ye doğrudan ulaşım imkanı, Avrupa'daki Müslüman topluluklar için büyük bir kolaylık sağlayacak. Bu operasyonun hem seyahat konforu hem de maneviyat açısından unutulmaz bir deneyim olacağına inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Flughafen Köln/Bonn GmbH Genel Müdürü Cenk Özöztürk ise bölgelerinin insan çeşitliliği, farklı milliyetler ve inançlarla zengin bir yapıya sahip olduğuna değindi.

Cidde gibi bir destinasyonun uçuş ağlarına eklenmesinin Müslüman yolcularının seyahat ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük önem taşıdığına işaret eden Özöztürk, 'Corendon Airlines'ın bu sonbaharda Köln-Bonn Havalimanı'ndan kutsal bölgelere direkt ve konforlu bir seyahat imkanı sunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.' değerlendirmesini yaptı.